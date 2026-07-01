Puerto Antofagasta conmemora 28 años desde la creación de la Empresa Portuaria, en el marco de la Ley N° 19.542 de modernización del sistema portuario chileno. Aunque la empresa fue creada hace 28 años, desde el puerto destacaron que cuentan con más de un siglo de historia y su rol como actor clave en el desarrollo de Antofagasta, del norte de Chile y de su proyección internacional.

Puerto Antofagasta destacó que la fecha encuentra a la empresa consolidando una etapa de ejecución de infraestructura estratégica, marcada por la ampliación del Molo de Abrigo, cuya primera piedra se colocó en junio de este año. Con una inversión superior a los CLP 45 mil millones y una extensión de 65 metros lineales, el proyecto permitirá reducir aproximadamente en un 80% los cierres operacionales asociados a marejadas y se ejecutará sin detener las operaciones habituales del recinto. La obra se desarrolla en el marco de un Convenio de Programación con el Gobierno Regional de Antofagasta, una alianza destinada a desarrollar infraestructura estratégica para la región.

Desde puerto Antofagasta destacan que el Molo de Abrigo forma parte de una serie de proyectos estratégicos que también considera la Zona de Desarrollo Logístico La Negra y el Antepuerto Portezuelo. En La Negra, Puerto Antofagasta ya concretó una primera etapa de urbanización, avanza en el proceso de licitación de terrenos para la instalación de nuevos operadores logísticos y se encuentra próximo al inicio de nuevas obras complementarias, como la caletera de acceso y la zona de descanso de camiones.

A ello se suma el Antepuerto Portezuelo, infraestructura extraportuaria clave para ordenar flujos y mejorar la eficiencia operacional, que se prepara para avanzar hacia su tercera etapa de desarrollo. En conjunto, estas iniciativas permitirán incrementar la capacidad del puerto desde las actuales 3,5 millones de toneladas anuales hasta un potencial de 7 millones, respondiendo al crecimiento de la minería regional, el desarrollo de la industria del litio, las nuevas energías, el comercio exterior y las oportunidades de integración regional asociadas al Corredor Bioceánico.

El gerente general de Puerto Antofagasta, Carlos Escobar, destacó la relevancia del puerto para la ciudad, la región y el país. “Puerto Antofagasta cumple un rol fundamental para la actividad productiva del norte de Chile y para la conectividad del país con los mercados internacionales. Por nuestras instalaciones se transfiere una proporción que fluctúa en torno al 10% del valor FOB nacional, lo que da cuenta de la magnitud de nuestra responsabilidad operacional, logística y estratégica. Este aniversario nos encuentra fortaleciendo infraestructura crítica y proyectando el aporte del puerto al desarrollo actual y futuro de Antofagasta y de Chile”, señaló

Proyectos que fortalecen el desarrollo regional

El avance de esta serie de proyectos, de acuerdo con Puerto Antofagasta, también abre oportunidades para el empleo y la generación de encadenamientos productivos en la región, reforzando el vínculo entre el crecimiento del puerto y el desarrollo regional.

Puerto Antofagasta, destaca además que este año inició una nueva etapa institucional con la instalación de su Directorio, presidido por Rodrigo Saavedra e integrado por Carolina Latorre y Sebastián Raveau. En materia de sostenibilidad, la empresa recibió un nuevo Sello de Excelencia Organizacional del Programa HuellaChile, otorgado por el Ministerio del Medio Ambiente, que reconoce una trayectoria de gestión climática verificable desarrollada desde 2019.

Este trabajo sostenido, según la empresa, también se refleja en la Encuesta Barómetro Regional del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Católica del Norte, donde Puerto Antofagasta lideró por cuarto año consecutivo el ítem de confianza ciudadana entre empresas regionales, un resultado que reafirma una gestión cercana y conectada con las expectativas de la comunidad.

“A 28 años de su creación como empresa portuaria, Puerto Antofagasta proyecta una nueva etapa de crecimiento basada en infraestructura estratégica, sostenibilidad e integración regional, consolidando su papel como uno de los principales motores logísticos y productivos del norte de Chile”, destacaron finalmente.