Jorge Oyarce, Presidente de Puerto Abierto S.A. (PASA), subsidiaria de Puerto Ventanas, firmó la recepción de la Concesión de Uso Oneroso (C.U.O) de 75 hectáreas que se destinará a nuevos proyectos que potenciarán el desarrollo de Mejillones como hub logístico en el norte grande de Chile. El acto contó con la presencia del Subsecretario de Bienes Nacionales, Sebastián Vergara; la secretaria regional ministerial (seremi) de Bienes Nacionales en la Región de Antofagasta, Pía Silva; y el alcalde de Mejillones, Marcelino Carvajal
Jorge Oyarce, celebró este relevante hito ya que “permite potenciar la sostenibilidad de Mejillones, y contar con activos de almacenamiento para generar nuevas oportunidades logísticas y de servicios agregados para la minería y otras industrias del norte de Chile y los países del Cono Sur”, comentó.
Por su parte, considerando la disponibilidad terrestre y portuaria con la que PASA cuenta para la transferencia de los minerales críticos de la transición energética y la electromovilidad, el subsecretario de Bienes Nacionales, señaló que “estamos orgullosos de estar en este lugar donde se materializa una concesión a una compañía que postula y hace las cosas bien. Vamos en la línea correcta porque ya se está materializando el corredor bioceánico. De esta región van a salir todos los recursos del litio y esa energía se debe transportar y a través de los puertos va a haber una revitalización de toda la actividad extractiva”.
En tanto, el alcalde Marcelino Carvajal, destacó que el futuro de Mejillones seguirá por la vía portuaria. “Se abre una enorme posibilidad para este tan anhelado corredor bioceánico, con espacio para descarga impresionante si llegase a hacerse realidad, por lo que es importante estar preparados”, señaló.
Al término de la ceremonia, las autoridades realizaron un recorrido las por instalaciones del terminal portuario.
Primer proyecto de Puerto Abierto S.A.
PASA ofrece servicios de logística portuaria para graneles sólidos y líquidos en el norte de Chile. Cuenta con el mayor calado de la bahía para atender buques Panamax, permisos ambientales para la transferencia de caliza, ceniza de soda, concentrado de cobre y carbón, una conexión vial privilegiada con acceso ferroviario a los terrenos de respaldo y una condición de cierre de muelle inferior a 5%. Puerto Abierto S.A. es la subsidiaria de Puerto Ventanas S.A., filial del grupo Sigdo Koppers, en la localidad de Mejillones, Región de Antofagasta.
