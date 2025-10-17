Puerto Abierto S.A. (PASA), filial de Puerto Ventanas S.A. (PVSA), empresa del grupo Sigdo Koppers, concretó un nuevo hito en su desarrollo logístico en la Región de Antofagasta, con la inauguración de nuevas instalaciones para la transferencia de graneles y carga líquida en Mejillones.
Juan Eduardo Errázuriz, presidente de Sigdo Koppers, celebró las nuevas operaciones del grupo en la localidad: “Tenemos una historia en Mejillones y para nosotros es un orgullo diversificarnos y poder ofrecer servicios integrales de logística portuaria -ahora- para el norte de Chile y así seguir consolidándonos como un socio estratégico de la minería e industrias del norte del país”.
La infraestructura, que cuenta con los mayores estándares de tecnología disponibles a nivel mundial y que implicó una inversión cercana a los US$50 millones, permite la descarga, transferencia, almacenamiento y despacho de ceniza de soda para SQM, principal productor de litio en Chile.
“Este hito es muy relevante para el desarrollo logístico del norte del país dado el aumento de demanda de minerales críticos que se prevé que se embarquen desde esta región. Asimismo, el Corredor Bioceánico de Capricornio nos desafía, por lo tanto nos alegra contar con los más altos estándares de sostenibilidad para seguir consolidándonos como un actor relevante en la bahía”, aseguró Jorge Oyarce, presidente de Puerto Abierto S.A.
El sistema de transferencia de carga implementado para SQM, con quien PASA firmó un contrato de 10 años y un volumen mínimo garantizado de descarga de 350 mil toneladas anuales, cuenta con correas tubulares cerradas de casi dos kilómetros, domos de almacenamiento con capacidad para 80 mil toneladas de carbonato de sodio y tecnología de control automatizado de incendios mediante fibra óptica. En septiembre pasado, PASA recibió su primer buque con 70 mil toneladas, y en lo que resta del año se espera completar otras 100 mil adicionales.
Valor y productividad
Durante la ceremonia, Carlos Díaz, gerente de División Litio de SQM, destacó el inicio de la operación: “Agradecemos a todos quienes han trabajado en este gran proyecto. Esto demuestra la confianza mutua entre ambas partes, ya que genera valor y productividad para la región y para el país. Exportar desde Puerto Abierto nos va a ayudar a gestionar el enorme crecimiento que hemos tenido y seguimos proyectando”.
Alineado a los estándares de sostenibilidad de Sigdo Koppers y Puerto Ventanas, desde la llegada de PASA a Mejillones, la vinculación con las comunidades ha sido parte fundamental de su estrategia. Entre otras iniciativas, la empresa y la Municipalidad de Mejillones firmaron un Convenio de Empleabilidad que se comprometió a priorizar la contratación local durante la construcción. Es así que, durante este proceso más del 50% de la mano de obra provino de Mejillones y más del 70% de la Región de Antofagasta.
En esta línea, durante la ceremonia el alcalde de la localidad Marcelino Carvajal, destacó: “Hoy Puerto Abierto inició sus operaciones en nuestra comuna. Cada nueva empresa que llega a Mejillones es una oportunidad de desarrollo y de trabajo para nuestras familias. Esperamos que esta compañía siga considerando a las empresas y trabajadores locales, fortaleciendo así nuestra economía y comunidad, considerando el gran desarrollo que se viene por el Corredor Bioceánico. Como municipio, siempre estaremos disponibles para colaborar con iniciativas que promuevan el progreso y el bienestar de nuestros vecinos”.
Minerales críticos para la transición energética
El aumento proyectado de demanda de litio y cobre para seguir impulsando la transición energética a nivel mundial, implica mayor demanda de servicios portuarios. En este sentido, la rotación de un activo ya existente en la localidad ofrece una respuesta de excelencia y oportuna para la transferencia de graneles y carga líquida que Mejillones requiere, eliminando el riesgo y plazos de construcción, y consecuente intervención del medio marino que hubiera implicado un desarrollo portuario desde su inicio.
PASA, que cuenta con una concesión de uso oneroso de 75 hectáreas por 30 años para áreas de respaldo destinadas a nuevos desarrollos y logística asociada al manejo de carga, está ubicado en el corazón del distrito minero con mayores reservas de minerales críticos del mundo. Es por esto que las instalaciones hoy inauguradas permitirán fortalecer la cadena de suministro de la minería y otras industrias del país y el Cono Sur, y proyectar a Mejillones como un hub portuario estratégico.
