PSA International, operador portuario con sede en Singapur, confirmó su interés en participar en las futuras licitaciones portuarias de San Antonio y Valparaíso, en el marco de los proyectos de expansión que impulsa el Gobierno de Chile, reportó El Mercurio.

El interés fue manifestado por YouYi Ng, vicepresidente adjunto de desarrollo de negocios de PSA International, durante una reunión con la Asociación de Empresas Consultoras de Ingeniería de Chile (AIC). El ejecutivo señaló que la compañía busca ampliar su presencia en América y considera a Chile un mercado estratégico. Durante su visita al país también tenía previsto trasladarse a Valparaíso para conocer en terreno los proyectos portuarios de la zona.

Cabe destacar que PSA International opera 78 terminales en 45 países. En 2025 movilizó 105 millones de TEUs. En América mantiene operaciones en Argentina, Colombia, Panamá, Estados Unidos y Canadá. Además, la entidad mantiene vínculos con el sector portuario chileno a través de una sociedad con CPT, filial de Agunsa, en una compañía de remolcadores que opera en Panamá.

Próximas concesiones en San Antonio y Valparaíso

YouYi Ng señaló que conoce el calendario previsto para las próximas concesiones portuarias en Chile, indicando que en aproximadamente cuatro años deberán comenzar nuevos contratos en San Antonio y Valparaíso, cuyos procesos de licitación se realizarán con anterioridad.

En San Antonio, el principal proyecto corresponde al Puerto Exterior, cuya inversión total asciende a US$4.500 millones. De ese monto, US$2.500 millones provendrían de inversión privada mediante concesiones de terminales y US$2.000 millones serían destinados por el Estado para la construcción del molo de abrigo, dragado y explanadas, entre otras obras. El proyecto busca elevar la capacidad del puerto hasta aproximadamente seis millones de TEUs anuales.

Paralelamente, las concesiones de San Antonio Terminal Internacional (STI) y Puerto Panul finalizarán a fines de 2029, por lo que la Empresa Portuaria San Antonio (EPSA) proyecta relicitar ambos terminales durante el próximo año, proceso que ya fue presentado ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).

En Valparaíso, la concesión del Terminal 2 fue extendida mediante un contrato transitorio de dos años para hacer coincidir su vencimiento con el de Terminal Pacífico Sur (TPS), previsto para fines de 2029. La ampliación portuaria de largo plazo considera una inversión cercana a US$900 millones y contempla un esquema de un único concesionario a partir de 2030.

Gobierno destaca interés de operadores internacionales

Durante la actividad organizada por la AIC, el coordinador del Programa de Desarrollo Logístico del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT), Antonio Dourthé, señaló que próximamente también ingresará al TDLC la consulta correspondiente a la relicitación del puerto de Iquique, la que se sumará a los procesos previstos para San Antonio, Valparaíso y San Vicente.

Dourthé afirmó que las relictaciones responden tanto a exigencias legales como a la necesidad de actualizar concesiones otorgadas hace tres décadas. Asimismo, reiteró que el proyecto Puerto Exterior responde a la necesidad de mantener la conectividad directa con Asia y sostuvo que el desafío actual es definir el momento más adecuado para su entrada en operación.

Respecto del interés manifestado por PSA International, indicó que "estamos muy contentos de que PSA estaría interesado en participar en nuestras licitaciones. Nos interesa la participación de los mayores conglomerados del mundo en nuestros puertos y estamos dispuestos a entregar toda la información posible para que puedan participar en igualdad de condiciones con el resto de los oferentes".

Por MundoMaritimo