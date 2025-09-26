El fallo de la Tercera Sala de la Corte Suprema, que el pasado 16 de septiembre declaró inadmisible el recurso presentado por el Gobierno y opositores al proyecto minero-portuario Dominga, región de Coquimbo en el norte de Chile, insufló nuevos bríos a la iniciativa de Andes Iron, reporta Diario Financiero.
La compañía reactivó gestiones clave para iniciar construcción en el primer semestre de 2026. Para ello comenzó a realizar gestiones para contratar firmas de ingeniería y tramitar cerca de 700 permisos sectoriales, de los cuales 200 son necesarios para iniciar obras preliminares como caminos, cierres perimetrales y campamentos. Estos procesos demandarán unos US$20 millones.
En paralelo, Andes Iron recordó a las autoridades que sigue vigente la Resolución Exenta N°161 de 2021, que otorgó la calificación ambiental favorable al proyecto. Dicha RCA tiene un período de vigencia de cinco años una vez agotados los procesos de reclamación.
Búsqueda de socio estratégico
El fallo también aceleró la búsqueda de un socio estratégico. La inversión inicial, estimada en US$2.500 millones, se elevó a más de US$3.000 millones, por lo que Andes Iron contrató un banco de inversión para atraer interesados. Actualmente, la propiedad se reparte entre la familia Délano Méndez (80%), José Antonio Garcés Silva (15%) y ejecutivos de la compañía (5%).
Según fuentes cercanas al proyecto, la resolución judicial “aumentó significativamente el valor del proyecto al tiempo que disminuyó su riesgo”, en un contexto de fuerte demanda de minerales y precios al alza. Desde Andes Iron sostienen que buscan “un socio idóneo, que incorpore valor al proyecto y le entregue sostenibilidad”, y que respete los compromisos con la comuna de La Higuera, como acceso a agua potable y un “royalty social”. Entre los potenciales interesados figuran empresas asiáticas.
Hasta la fecha, los actuales controladores han invertido US$500 millones, incluyendo US$ 100 millones en la compra al fondo Minería Activa de LarrainVial en 2013, donde también participaba la familia Piñera Morel.
Larga tramitación
Dominga ha enfrentado uno de los procesos ambientales más extensos en Chile. Su Estudio de Impacto Ambiental se presentó en 2013 y recién en 2021 obtuvo la RCA, tras lo cual continuaron múltiples litigios. Aunque la Suprema desestimó los últimos recursos, el Ministerio de Medio Ambiente, encabezado por Maisa Rojas, recordó que aún existen causas pendientes en la Corte de Apelaciones de Antofagasta y el Segundo Tribunal Ambiental.
No obstante, en Andes Iron aseguran que la decisión de la Suprema limita significativamente el margen de acción de esas instancias.
Atractivo mineral
El atractivo de Dominga radica en su capacidad de producir anualmente 12 millones de toneladas de hierro y 150.000 toneladas de cobre como subproducto durante 22 años. El hierro acumula un alza superior al 14% en Nueva York y el cobre más de 17% en Londres.
La ventaja competitiva está en la magnetita, un tipo de mineral con más de 67% de hierro y bajas impurezas, muy demandado para fabricar “acero verde”. Su uso requiere menos energía en fundición y genera menos emisiones. “Su intensa capacidad magnética, resistencia y larga vida útil la convierten en un insumo esencial para turbinas eólicas, motores eléctricos y otras tecnologías limpias”, señalan conocedores del proyecto.
Terminal de Embarque Totoralillo
Minero portuario contempla la explotación de Dominga, compuesta por los rajos Norte y Sur, planta de procesos, depósito de estéril y relaves espesados a más de 40 km de áreas protegidas. En tanto, la sección portuaria del proyecto incluye la construcción del muelle Totoralillo Norte e incluye la construcción de un muelle (espigón) con duques de alba, diseñado para recepcionar buques graneleros que transporten concentrado de hierro y cobre. Estará equipado con cargadores móviles y un sistema de correas transportadoras cerradas que trasladen el concentrado directamente a las bodegas de los buques, minimizando fugas de material.
Además, contará con tres ductos de aproximadamente 26 km conectarán la planta de procesamiento con el terminal costero. Estos transportarán el concentrado y el agua, evitando tránsito superficial de materiales. En la costa se instalará una planta desalinizadora, con captación a unos 750 m mar adentro y 20 m de profundidad de cuya producción se planea entregar 5 l/s de agua desalada a la comunidad de La Higuera.
El diseño incluye zonas de exclusión y límites de velocidad para proteger especies marinas, restricciones de carga de combustible en puerto, y protocolos de contingencia para evitar derrames y plantea la implementación de un plan de monitoreo submarino y un Plan de Vigilancia Ambiental coordinado con autoridades en caso de impactos imprevistos.
Por MundoMarítimo
Proyecto minero-portuario Dominga podría reactivarse. Tribunal Ambiental falló a favor
Proyecto minero-portuario Dominga, que se ubicará en el norte de Chile, avanzará al proceso de evaluación ambiental
3713 compañías registradas, 50 países, 78 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.