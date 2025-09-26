El fallo de la Tercera Sala de la Corte Suprema, que el pasado 16 de septiembre declaró inadmisible el recurso presentado por el Gobierno y opositores al proyecto minero-portuario Dominga, región de Coquimbo en el norte de Chile, insufló nuevos bríos a la iniciativa de Andes Iron, reporta Diario Financiero.

La compañía reactivó gestiones clave para iniciar construcción en el primer semestre de 2026. Para ello comenzó a realizar gestiones para contratar firmas de ingeniería y tramitar cerca de 700 permisos sectoriales, de los cuales 200 son necesarios para iniciar obras preliminares como caminos, cierres perimetrales y campamentos. Estos procesos demandarán unos US$20 millones.

En paralelo, Andes Iron recordó a las autoridades que sigue vigente la Resolución Exenta N°161 de 2021, que otorgó la calificación ambiental favorable al proyecto. Dicha RCA tiene un período de vigencia de cinco años una vez agotados los procesos de reclamación.

Búsqueda de socio estratégico

El fallo también aceleró la búsqueda de un socio estratégico. La inversión inicial, estimada en US$2.500 millones, se elevó a más de US$3.000 millones, por lo que Andes Iron contrató un banco de inversión para atraer interesados. Actualmente, la propiedad se reparte entre la familia Délano Méndez (80%), José Antonio Garcés Silva (15%) y ejecutivos de la compañía (5%).

Según fuentes cercanas al proyecto, la resolución judicial “aumentó significativamente el valor del proyecto al tiempo que disminuyó su riesgo”, en un contexto de fuerte demanda de minerales y precios al alza. Desde Andes Iron sostienen que buscan “un socio idóneo, que incorpore valor al proyecto y le entregue sostenibilidad”, y que respete los compromisos con la comuna de La Higuera, como acceso a agua potable y un “royalty social”. Entre los potenciales interesados figuran empresas asiáticas.

Hasta la fecha, los actuales controladores han invertido US$500 millones, incluyendo US$ 100 millones en la compra al fondo Minería Activa de LarrainVial en 2013, donde también participaba la familia Piñera Morel.

Larga tramitación

Dominga ha enfrentado uno de los procesos ambientales más extensos en Chile. Su Estudio de Impacto Ambiental se presentó en 2013 y recién en 2021 obtuvo la RCA, tras lo cual continuaron múltiples litigios. Aunque la Suprema desestimó los últimos recursos, el Ministerio de Medio Ambiente, encabezado por Maisa Rojas, recordó que aún existen causas pendientes en la Corte de Apelaciones de Antofagasta y el Segundo Tribunal Ambiental.

No obstante, en Andes Iron aseguran que la decisión de la Suprema limita significativamente el margen de acción de esas instancias.

Atractivo mineral

El atractivo de Dominga radica en su capacidad de producir anualmente 12 millones de toneladas de hierro y 150.000 toneladas de cobre como subproducto durante 22 años. El hierro acumula un alza superior al 14% en Nueva York y el cobre más de 17% en Londres.

La ventaja competitiva está en la magnetita, un tipo de mineral con más de 67% de hierro y bajas impurezas, muy demandado para fabricar “acero verde”. Su uso requiere menos energía en fundición y genera menos emisiones. “Su intensa capacidad magnética, resistencia y larga vida útil la convierten en un insumo esencial para turbinas eólicas, motores eléctricos y otras tecnologías limpias”, señalan conocedores del proyecto.

Terminal de Embarque Totoralillo

Minero portuario contempla la explotación de Dominga, compuesta por los rajos Norte y Sur, planta de procesos, depósito de estéril y relaves espesados a más de 40 km de áreas protegidas. En tanto, la sección portuaria del proyecto incluye la construcción del muelle Totoralillo Norte e incluye la construcción de un muelle (espigón) con duques de alba, diseñado para recepcionar buques graneleros que transporten concentrado de hierro y cobre. Estará equipado con cargadores móviles y un sistema de correas transportadoras cerradas que trasladen el concentrado directamente a las bodegas de los buques, minimizando fugas de material.

Además, contará con tres ductos de aproximadamente 26 km conectarán la planta de procesamiento con el terminal costero. Estos transportarán el concentrado y el agua, evitando tránsito superficial de materiales. En la costa se instalará una planta desalinizadora, con captación a unos 750 m mar adentro y 20 m de profundidad de cuya producción se planea entregar 5 l/s de agua desalada a la comunidad de La Higuera.

El diseño incluye zonas de exclusión y límites de velocidad para proteger especies marinas, restricciones de carga de combustible en puerto, y protocolos de contingencia para evitar derrames y plantea la implementación de un plan de monitoreo submarino y un Plan de Vigilancia Ambiental coordinado con autoridades en caso de impactos imprevistos.

