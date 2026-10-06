Andrey Yakunin propietario del yate “FIREBIRD”—incautado hace casi dos meses en Puerto Natales, sur de Chile, ya que supuestamente se dedicó a la realización de actividades comerciales— expresó su preocupación por la proporcionalidad de la medida, pese a los antecedentes presentados respecto de la condición de la embarcación como yate privado. Yakunin es un navegante privado y explorador británico con amplia experiencia en expediciones en la Patagonia, la Antártica y otras regiones remotas.
“Quiero ser absolutamente claro: “FIREBIRD” es un yate con bandera británica, que enarbola la Red Ensign, registrado como embarcación privada, lo que claramente permite contar con tripulación profesional a bordo. Esto es especialmente importante para garantizar los requisitos de seguridad durante expediciones en altas latitudes. Rechazo categóricamente cualquier insinuación de que haya operado comercialmente en Chile”, señaló Yakunin.
De acuerdo con su propietario, el yate “FIREBIRD” fue incautado en agosto de 2026 mientras se preparaba para una nueva temporada de navegación que incluía la Patagonia, Georgia del Sur y la Antártica. Yakunin señaló que la medida ha afectado expediciones privadas que estaban en preparación desde 2018.
El propietario también destacó la importancia de la certeza jurídica y la claridad regulatoria para los propietarios de yates privados que consideran a Chile como base para la navegación antártica y en altas latitudes.
“Chile tiene una oportunidad extraordinaria como puerta de entrada a la Antártica y a algunos de los lugares más remotos y fascinantes del planeta. Lo que ocurra en este caso será seguido de cerca por una comunidad internacional altamente conectada de propietarios de yates privados, que valora la certeza jurídica y reglas claras al decidir dónde realizar sus próximas expediciones”, señaló Yakunin.
Cariola Díez Pérez-Cotapos, representantes legales del propietario de “FIREBIRD” en Chile, señalaron que la información presentada durante el proceso respalda la clasificación de la embarcación como yate privado y que, hasta la fecha, no se han identificado hechos específicos que permitan sustentar una actividad comercial relacionada con el yate.
“Hemos entregado toda la documentación para demostrar que la embarcación ha sido utilizada exclusivamente para fines privados. Los antecedentes que se nos han proporcionado hasta ahora no sustentan la acusación de uso comercial ni justifican mantener una medida de esta magnitud”, señaló Jorge Boldt, abogado de Cariola Díez Pérez-Cotapos.
Yakunin y su equipo legal reiteraron su disposición a cooperar con las autoridades chilenas, al mismo tiempo que continúan utilizando las vías legales disponibles con el objetivo de lograr una pronta resolución del caso y mayor certeza respecto del futuro de la embarcación. Como parte de este enfoque, se sostuvo una reunión en Valparaíso con el Servicio Nacional de Aduanas de Chile, solicitada formalmente a través de la Ley del Lobby, durante la cual Yakunin y su equipo legal presentaron a la autoridad toda la información relevante disponible, con el objetivo de contribuir de manera transparente al esclarecimiento del caso.
Cabe mencionar que el “FIREBIRD” es un yate de vela Oyster de 27 metros, diseñado para navegación oceánica y exploración en altas latitudes. La nave ha completado expediciones a algunas de las regiones más remotas del mundo, incluidas Groenlandia, Svalbard, la Patagonia y la Antártica, como parte de un proyecto privado de exploración de largo plazo liderado por Andrey Yakunin, enfocado en la navegación responsable, la autosuficiencia y la exploración en entornos remotos.
Por MundoMaritimo
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