Cosco Shipping rechazó las acusaciones de que habría utilizado equipos ocultos instalados a bordo de sus buques para recopilar información de inteligencia en favor de Beijing, calificando las afirmaciones de totalmente infundadas y falsas.

Las declaraciones se producen luego de que Reuters informara que dos altos funcionarios de la administración del presidente estadounidense Donald Trump acusaron a Cosco de emplear dichos equipos para espiar comunicaciones militares frente a las costas de países considerados objetivo, incluido Estados Unidos.

De acuerdo con los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato, Cosco mantendría desde hace décadas una asociación con Beijing para la recopilación de inteligencia, mediante la cual China podría obtener señales de comunicaciones procedentes de buques y aeronaves que operan en Europa, Norteamérica y Asia.

Ante estas acusaciones, Cosco Shipping enfatizó que sus operaciones internacionales se desarrollan bajo criterios comerciales y de cumplimiento normativo. “Cosco Shipping siempre ha mantenido operaciones orientadas al mercado y prácticas de cumplimiento en todos nuestros negocios a nivel mundial”, señaló la compañía en un comunicado.

La línea naviera sostuvo además que todos los equipos de comunicación, navegación, seguridad y operación instalados en sus buques tienen exclusivamente fines comerciales legítimos.

Según la compañía, estos sistemas son utilizados para garantizar la seguridad de la navegación, las comunicaciones entre los buques y tierra, y la respuesta ante emergencias.

“Ninguno de los equipos instalados a bordo de nuestros buques se utiliza para interceptar comunicaciones militares o recopilar inteligencia”, afirmó Cosco.

Acusaciones en medio de tensiones entre China y EE.UU.

El episodio se produce en un contexto de crecientes tensiones entre China y Estados Unidos en materia de seguridad, comercio y tecnología, mientras ambos países mantienen abiertas negociaciones de alto nivel.

El presidente chino Xi Jinping tendría previsto viajar a Washington el próximo 24 de septiembre para reunirse con el presidente Donald Trump, aunque Beijing todavía no ha confirmado oficialmente la fecha.

La eventual cumbre abordaría diversos asuntos sensibles, entre ellos cuestiones de seguridad y comercio, en momentos en que las relaciones entre ambas potencias continúan marcadas por disputas arancelarias y estratégicas.

Desde la Embajada de China en Washington ya se había señalado anteriormente que Beijing nunca solicitaría a una empresa o individuo “recopilar o proporcionar datos, información o inteligencia ubicados en el extranjero en contra de las leyes locales”.

La controversia vuelve a poner bajo escrutinio el papel de las grandes navieras estatales chinas y la posible interacción entre sus operaciones comerciales globales y los intereses estratégicos de Beijing.

Por MundoMaritimo