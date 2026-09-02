Dos altos funcionarios de la administración de Donald Trump acusaron a la naviera estatal china Cosco de utilizar equipos ocultos a bordo de sus buques para recopilar inteligencia sobre comunicaciones militares en las costas de países objetivo, incluido Estados Unidos, informó Reuters.
Según los funcionarios, quienes hablaron bajo condición de anonimato para referirse a la evaluación estadounidense sobre el programa chino, Cosco mantiene desde hace décadas una asociación de recopilación de inteligencia con Beijing. Esta permitiría obtener señales de comunicaciones provenientes de buques y aeronaves que operan en Europa, Norteamérica y Asia.
Uno de los funcionarios señaló que los equipos instalados a bordo permitirían recopilar información sobre “tecnologías de comunicaciones militares y avances en materia de encriptación”. Además, sostuvo que la operación permitiría a Beijing monitorear rutas marítimas y rutas marítimas relevantes tanto para el comercio como para las operaciones militares.
Los funcionarios no especificaron qué tipo de equipos estarían siendo utilizados en los buques de COSCO, pero los describieron como plataformas “sofisticadas de recopilación de inteligencia de señales”, diferenciándolas de los sistemas habituales de comunicaciones marítimas.
De acuerdo con las fuentes estadounidenses, la información obtenida sería utilizada por Beijing para reforzar su posición en disputas territoriales, además de proporcionar capacidades de reconocimiento marítimo e indicios de alerta temprana sobre objetivos militares extranjeros.
Cosco no respondió a una solicitud de comentarios de Reuters. Por su parte, la Embajada de China en Washington rechazó las acusaciones. El vocero diplomático Liu Chang afirmó que el Gobierno chino nunca pediría a una empresa o persona que “recopile o proporcione datos, información o inteligencia ubicados en el extranjero en contra de las leyes locales”.
Asimismo, señaló: “Nos oponemos a difamar a China difundiendo la llamada narrativa de ‘recopilación de inteligencia’, que carece totalmente de fundamento”.
Antecedentes
Las acusaciones se producen en un contexto de creciente escrutinio estadounidense sobre los vínculos entre el sector marítimo comercial chino y las capacidades de inteligencia del país. Un informe publicado en abril de 2025 por el U.S. Naval War College sostuvo que era probable que el Ejército Popular de Liberación de China utilizara las flotas pesqueras y comerciales del país para labores de inteligencia y vigilancia.
En enero de 2025, el Pentágono incorporó a Cosco a su lista de empresas vinculadas con el ejército chino. Esta designación implica costos reputacionales y restricciones para la contratación por parte del Gobierno estadounidense, aunque no constituye una sanción formal. La legislación china, además, exige a las empresas del país apoyar el trabajo de inteligencia gubernamental.
Paradójicamente, Cosco continúa siendo una de las principales navieras internacionales que recalan en puertos estadounidenses y mantiene varias empresas conjuntas vinculadas a servicios de terminal para buques portacontenedores en ese país.
Para Isaac Kardon, especialista en estrategia marítima china de Johns Hopkins School of Advanced International Studies, las preocupaciones de seguridad serán difíciles de abordar debido al grado de integración de Cosco en las redes comerciales estadounidenses.
“Sacar a COSCO de nuestras cadenas de suministro y redes de transporte podría ser una cirugía potencialmente mortal para las redes comerciales estadounidenses”, afirmó Kardon.
Cumbre Trump Xi Jinping
La situación también se produce antes de una prevista reunión entre Trump y el presidente chino Xi Jinping en Washington, donde ambos mandatarios abordarían asuntos comerciales y de seguridad. La administración Trump había planteado anteriormente la aplicación de miles de millones de dólares en tarifas portuarias a navieras chinas, incluida Cosco, aunque el plan fue suspendido tras el acuerdo alcanzado entre Trump y Xi en octubre pasado.
Por MundoMaritimo
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