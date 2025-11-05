Durante su participación en la última versión de TOC Américas, Miguel Montesinos, CEO de Prodevelop, destacó que este año quisieron resaltar la plataforma digital IoT Big Data, herramienta diseñada para asegurar la fiabilidad y trazabilidad de los datos que sustentan la operación de una plataforma de gemelo digital portuaria. El ejecutivo explicó que la solución, fruto de una década de experiencia y rediseñada completamente, se ha convertido en el corazón de esta tecnología y de los sistemas digitales más avanzadas del sector.

“Sin un dato de calidad, los resultados que vas a conseguir carecen de valor”, enfatizó Montesinos. “Puedes tener algoritmos de inteligencia artificial o de analítica de datos, pero si los datos no son fiables, los resultados tampoco lo serán. Nuestra plataforma calibra, valida y garantiza la calidad de la información antes de que llegue al usuario”.

Del dato crudo a la decisión inteligente

La plataforma IoT Big Data actúa como un filtro inteligente entre los múltiples dispositivos conectados en una terminal —grúas, tractores, sistemas de mantenimiento, GPS, TOS y sensores, permitiendo detectar y corregir errores antes de que afecten la operación. Montesinos ilustró el impacto con un ejemplo simple: “Si el GPS de un tractor de terminal da un salto de 100 metros y marca una velocidad de 150 km/h, ese dato no es válido. Si se usa en un análisis de eficiencia o geofencing, el resultado será erróneo. Nuestra plataforma evita justamente eso”.

El sistema, explicó, también monitoriza el estado de las comunicaciones entre las máquinas, detectando cuándo un equipo deja de emitir datos para evitar lagunas de información. En operaciones donde cientos de máquinas transmiten datos cada segundo, esta capacidad resulta crítica para mantener la integridad de los registros.

Ventajas operativas y casos de uso reales

Con datos confiables, las terminales pueden construir soluciones sobre una base sólida. Montesinos explicó que sus clientes están desarrollando desde gemelos digitales hasta modelos predictivos de mantenimiento o tableros de eficiencia operativa, algunos incluso utilizando herramientas de terceros sobre la infraestructura digital de Prodevelop.

Entre los usos más innovadores, relató un caso práctico: “Un cliente utilizó la herramienta para encontrar contenedores extraviados. Al revisar la trazabilidad de los movimientos de un tractor de terminal, detectaron dónde se había quedado el contenedor fuera de lugar. Fue una aplicación que no habíamos previsto y demuestra el valor del dato validado”.

El gemelo digital, por su parte, ofrece una visión integrada y visual de la terminal, combinando telemetría, información AIS de buques, sistemas de mantenimiento y datos externos. Esto permite reproducir operaciones pasadas, detectar ineficiencias, analizar tiempos ociosos e incluso reconstruir incidentes operativos.

El riesgo de operar sin una base de datos confiable

Montesinos advirtió que no contar con una plataforma que garantice la calidad del dato puede convertirse en una pesadilla para los operadores. “Si un dispositivo deja de enviar datos y nadie lo detecta, los reportes y KPIs pierden sentido. Además, los equipos técnicos terminan invirtiendo horas en revisar manualmente qué falló, lo que ralentiza la operación y genera frustración”.

La estandarización también es clave: Prodevelop trabaja bajo los lineamientos de TI 4.0, garantizando independencia respecto de los fabricantes de equipos, que suelen manejar formatos y frecuencias de datos distintas. “La plataforma traduce todo a un idioma común, lo que facilita la integración y asegura la interoperabilidad”, añadió.

Expansión en América Latina

El crecimiento de Prodevelop en la región es otro de los puntos que entusiasman a la compañía. Montesinos adelantó que están cerrando varios contratos con terminales y autoridades portuarias, tanto privadas como públicas, lo que marcará “un antes y un después” en su presencia en América Latina.

“Estamos muy contentos con lo conseguido y con lo que está por venir. La receptividad del mercado ha sido excelente”, afirmó. “Estamos reorganizando y ampliando nuestra suite de productos para acompañar este proceso de expansión”.

La participación de Prodevelop en TOC Américas fue, además, una vitrina ideal para reforzar su liderazgo tecnológico. La compañía destacó tanto en el área de exhibición, donde su plataforma IoT Big Data atrajo un alto nivel de interés, como en el programa de conferencias TECH TOC, donde Montesinos presentó la ponencia “Conectividad medida: datos que reducen horas, costos y emisiones”. En su exposición, subrayó cómo una gestión precisa y validada de los datos puede traducirse en mayor eficiencia operativa, reducción de tiempos y costos, y una baja significativa en las emisiones, elementos clave para la sostenibilidad de los puertos del futuro.

Por MundoMaritimo