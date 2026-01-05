La venta de los activos portuarios globales de CK Hutchison, que incluye los terminales de Balboa y Cristóbal en el Canal de Panamá, continúa sin definición y con su concreción postergada hacia algún punto desconocido de este 2026. La transacción se mantiene en un punto muerto debido a exigencias regulatorias de China y a la falta de consenso entre las principales potencias involucradas sobre el control de infraestructura considerada estratégica, reporta SCMP.

Ejecutivos del holding basado en Hong Kong han reconocido que el cierre del acuerdo tomará más tiempo del previsto, mientras analistas advierten que, sin una solución que concilie los intereses de Beijing y Washington, la operación podría enfrentar un escenario de colapso total. En particular, la estructura de propiedad y control de los puertos ubicados en ambos extremos del Canal de Panamá sigue siendo el principal foco de fricción.

Un acuerdo de alcance global

El origen de la operación se remonta a marzo de 2025, cuando CK Hutchison alcanzó un acuerdo preliminar para vender el 80% de su negocio portuario a un consorcio liderado por BlackRock y Terminal Investment Limited (TiL), brazo portuario de Mediterranean Shipping Company (MSC). La transacción, valorada en US$22.800 millones, contemplaba la transferencia de participaciones en 43 terminales ubicadas en 23 países, lo que la habría convertido en la mayor adquisición de activos portuarios registrada hasta ahora.

El anuncio se produjo en un contexto marcado por el recrudecimiento de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, iniciada tras el comienzo del segundo mandato del presidente estadounidense Donald Trump. Apenas diez días después de conocerse el acuerdo, organismos oficiales chinos y oficinas de enlace del gobierno central en Hong Kong difundieron críticas públicas a la operación, cuestionando la cesión de activos portuarios a la capital occidental.

Posteriormente, la Administración Estatal de Regulación del Mercado de China (SAMR) inició una revisión antimonopolio integral de la operación, lo que en la práctica paralizó el proceso. El organismo advirtió que ninguna concentración empresarial podría implementarse sin su aprobación, una señal interpretada como un intento de evitar que activos estratégicos quedaran bajo control exclusivo de inversionistas occidentales.

Tras el vencimiento del período de exclusividad con BlackRock, el 27 de julio de 2025, CK Hutchison anunció un cambio de estrategia e inició conversaciones para incorporar a un “inversionista estratégico mayor” de China continental al consorcio comprador. SCMP identificó a Cosco Shipping, naviera estatal china, como el principal candidato.

El foco en Panamá

La disputa se ha concentrado especialmente en Panama Ports Company, filial de CK Hutchison que opera los terminales de Balboa y Cristóbal. Desde Washington, Trump ha planteado la necesidad de retirar operadores vinculados a China de estos puertos, argumentando razones de seguridad hemisférica.

En ese contexto, el embajador de Estados Unidos en Panamá cuestionó públicamente el desempeño de Panama Ports Company y expresó el respaldo de su gobierno a iniciativas para reemplazar al operador. Estas declaraciones coincidieron con acciones legales iniciadas en Panamá, donde el Contralor General presentó demandas ante la Corte Suprema para anular la renovación por 25 años de la concesión otorgada en 2021, alegando irregularidades en el proceso.

La compañía respondió solicitando respeto al marco legal y subrayando la importancia de la seguridad jurídica para mantener la confianza de los inversionistas.

Proyecciones

Ante la falta de consenso, analistas consultados señalan que la operación podría enfrentar tres escenarios: una reestructuración del acuerdo que separe los activos de Panamá del resto del portafolio, la incorporación de un socio chino con mayor control, o el retiro del consorcio comprador y el colapso definitivo de la transacción.

Mientras tanto, el proceso se ha transformado en un reflejo de cómo las consideraciones geopolíticas están condicionando decisiones corporativas en el sector marítimo y portuario.

Por MundoMaritimo