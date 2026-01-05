La venta de los activos portuarios globales de CK Hutchison, que incluye los terminales de Balboa y Cristóbal en el Canal de Panamá, continúa sin definición y con su concreción postergada hacia algún punto desconocido de este 2026. La transacción se mantiene en un punto muerto debido a exigencias regulatorias de China y a la falta de consenso entre las principales potencias involucradas sobre el control de infraestructura considerada estratégica, reporta SCMP.
Ejecutivos del holding basado en Hong Kong han reconocido que el cierre del acuerdo tomará más tiempo del previsto, mientras analistas advierten que, sin una solución que concilie los intereses de Beijing y Washington, la operación podría enfrentar un escenario de colapso total. En particular, la estructura de propiedad y control de los puertos ubicados en ambos extremos del Canal de Panamá sigue siendo el principal foco de fricción.
Un acuerdo de alcance global
El origen de la operación se remonta a marzo de 2025, cuando CK Hutchison alcanzó un acuerdo preliminar para vender el 80% de su negocio portuario a un consorcio liderado por BlackRock y Terminal Investment Limited (TiL), brazo portuario de Mediterranean Shipping Company (MSC). La transacción, valorada en US$22.800 millones, contemplaba la transferencia de participaciones en 43 terminales ubicadas en 23 países, lo que la habría convertido en la mayor adquisición de activos portuarios registrada hasta ahora.
El anuncio se produjo en un contexto marcado por el recrudecimiento de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, iniciada tras el comienzo del segundo mandato del presidente estadounidense Donald Trump. Apenas diez días después de conocerse el acuerdo, organismos oficiales chinos y oficinas de enlace del gobierno central en Hong Kong difundieron críticas públicas a la operación, cuestionando la cesión de activos portuarios a la capital occidental.
Posteriormente, la Administración Estatal de Regulación del Mercado de China (SAMR) inició una revisión antimonopolio integral de la operación, lo que en la práctica paralizó el proceso. El organismo advirtió que ninguna concentración empresarial podría implementarse sin su aprobación, una señal interpretada como un intento de evitar que activos estratégicos quedaran bajo control exclusivo de inversionistas occidentales.
Tras el vencimiento del período de exclusividad con BlackRock, el 27 de julio de 2025, CK Hutchison anunció un cambio de estrategia e inició conversaciones para incorporar a un “inversionista estratégico mayor” de China continental al consorcio comprador. SCMP identificó a Cosco Shipping, naviera estatal china, como el principal candidato.
El foco en Panamá
La disputa se ha concentrado especialmente en Panama Ports Company, filial de CK Hutchison que opera los terminales de Balboa y Cristóbal. Desde Washington, Trump ha planteado la necesidad de retirar operadores vinculados a China de estos puertos, argumentando razones de seguridad hemisférica.
En ese contexto, el embajador de Estados Unidos en Panamá cuestionó públicamente el desempeño de Panama Ports Company y expresó el respaldo de su gobierno a iniciativas para reemplazar al operador. Estas declaraciones coincidieron con acciones legales iniciadas en Panamá, donde el Contralor General presentó demandas ante la Corte Suprema para anular la renovación por 25 años de la concesión otorgada en 2021, alegando irregularidades en el proceso.
La compañía respondió solicitando respeto al marco legal y subrayando la importancia de la seguridad jurídica para mantener la confianza de los inversionistas.
Proyecciones
Ante la falta de consenso, analistas consultados señalan que la operación podría enfrentar tres escenarios: una reestructuración del acuerdo que separe los activos de Panamá del resto del portafolio, la incorporación de un socio chino con mayor control, o el retiro del consorcio comprador y el colapso definitivo de la transacción.
Mientras tanto, el proceso se ha transformado en un reflejo de cómo las consideraciones geopolíticas están condicionando decisiones corporativas en el sector marítimo y portuario.
Por MundoMaritimo
El conflictivo proceso de venta de los puertos de Hutchison Ports en Panamá, lo más relevante de 2025
China critica duramente venta de activos portuarios de CK Hutchison a BlackRock-TIL
3717 compañías registradas, 50 países, 82 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.