El año 2025 dejó una serie de hitos relevantes para la industria portuaria y marítima de América Latina. Desde dos grandes puertos estratégicos en Panamá, incluidos en una transacción de alcance global, hasta Perú, Chile, Brasil y otros países que avanzaron en proyectos de infraestructura, modernización y reorganización institucional, la región estuvo marcada por movimientos que reflejaron cambios estructurales en el comercio exterior y la logística. En MundoMaritimo estuvimos atentos a los principales acontecimientos del sector, que ahora, pasamos a revisar.
Panamá: Balboa y Cristóbal en la encrucijada
Panamá concentró uno de los acontecimientos más relevantes del año para el sistema portuario global. A comienzos de marzo de 2025, CK Hutchison anunció un principio de acuerdo para vender su participación del 80% en Hutchison Ports Holdings a un consorcio liderado por BlackRock, junto con Terminal Investment Limited (TiL), brazo portuario de MSC. La operación fue valorada en US$22.800 millones e incluyó activos en 43 puertos de 23 países, entre ellos una participación del 90% en Panama Ports Company (PPC), operador de los puertos de Balboa y Cristóbal, ubicados en ambos extremos del Canal de Panamá. Quedaron excluidos los activos en China continental y Hong Kong.
Hacia fines de 2025, la transacción quedó en punto muerto. Según información conocida en diciembre, China endureció su postura al presionar para que Cosco Shipping obtuviera una participación mayoritaria y derechos de veto en la gestión de los puertos. La exigencia generó un estancamiento en las negociaciones, en un contexto marcado por la postura de la administración estadounidense, que considera inaceptable el control chino sobre activos estratégicos vinculados al Canal.
Por su parte, la Autoridad del Canal de Panamá anunció el impulso de cuatro iniciativas estratégicas: 1) Un nuevo gasoducto energético interoceánico, con una capacidad proyectada de hasta 2,5 millones de barriles diarios. 2) Construcción de dos nuevos puertos de contenedores ubicados respectivamente en el Pacífico (Corozal) y el Atlántico (Telfers). 3) Establecer un “corredor logístico” con infraestructura terrestre para el movimiento de carga, zonas logísticas, parques industriales e Integración portuaria, carretera y de ferrocarriles alrededor del Canal. 4) Construcción de un embalse en el río Indio para aumentar la disponibilidad de agua dulce, clave para las operaciones del Canal.
Panamá también avanzó en otros frentes. Se inició la construcción del terminal marítima multipropósito de Puerto Barú, con una inversión inicial de US$250 millones, orientado a fortalecer la logística en la provincia de Chiriquí. Además, el gobierno anunció que no renovará en 2026 el acuerdo de la Franja y la Ruta con China, firmado en 2017. En abril, APM Terminals adquirió la Panama Canal Railway Company, operador ferroviario clave para el movimiento interoceánico de carga.
Perú: consolidación portuaria y nuevos proyectos
Perú registró un año de intensa actividad portuaria. En febrero se anunció que el Puerto de Chancay dispondría de nuevos servicios con destino a China que además conectarían con Ecuador, Colombia y Chile. En marzo, Chancay concretó su primer desembarque de vehículos importados y se firmaron convenios para desarrollar terminales portuarios en Pucallpa y Loreto.
A mediados de año, el puerto inició oficialmente sus operaciones comerciales tras concluir su fase de pruebas. Durante el periodo de comisionamiento, movilizó cerca de 80 mil TEUs, 400 mil toneladas de graneles y 3.000 vehículos.
Otros hitos incluyeron la propuesta de inversión de US$500 millones para el Terminal Portuario Almirante Miguel Grau en Tacna y el anuncio del proyecto del Terminal Multipropósito de Eten, con una inversión estimada de US$527 millones y puesta en marcha prevista para 2030. También se suscribió una adenda al contrato de concesión del Puerto de Matarani para adelantar inversiones cercanas a US$700 millones.
En diciembre DP World Callao que opera el Muelle Bicentenario, alcanzó un total de 2 millones de TEUs movilizados, de acuerdo con información del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Se trata del mayor volumen anual registrado hasta la fecha por un terminal portuario en Perú.
Chile: avances en Puerto Exterior
En Chile, el proyecto Puerto Exterior de San Antonio continuó avanzando. Cerca de finales de año se definió el registro definitivo de empresas precalificadas para la licitación internacional para la construcción del Molo de Abrigo y obras complementarias , cuyo cronograma contempla recepción de ofertas en enero de 2026 y adjudicación en marzo del mismo año.
Otros desarrollos incluyeron el inicio de la Ventanilla Única Marítima (VUMAR), avances en el estudio de una nueva infraestructura portuaria en Puerto Natales y una inversión de US$16 millones en Puerto Ventanas para la construcción de silos de almacenamiento.
México: comercio exterior bajo presión
México enfrentó en 2025 un escenario marcado por las tensiones comerciales a causa de la cambiante política arancelaria de EE.UU. por su parte, a mediados de agosto, el gobierno mexicano elevó a 33,5% los aranceles a las importaciones desde China e incorporó nuevas exigencias de datos aduaneros. La medida, enmarcada en el Plan Nacional de Desarrollo, impactó a las operaciones de e-commerce y al posicionamiento del país como plataforma de nearshoring.
Brasil: inversiones y expansión logística
Brasil registró movimientos relevantes en infraestructura. En marzo, el Puerto de Itapoá anunció inversiones por US$53 millones para atender buques de mayor eslora. En noviembre, el gobierno aprobó obras por cerca de US$7.300 millones para habilitar una vía fluvial permanente en el río Tocantins. Además, Puertos de Paraná aseguró más de US$1.000 millones mediante concesiones, mientras se anunció un proyecto greenfield para un terminal de contenedores con capacidad de 1,2 millones de TEUs.
Además, Brasil dio un giro clave en la licitación del futuro terminal de contenedores en el Puerto de Santos. El Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) votó seis a tres a favor de recomendar un modelo de licitación en dos fases que, en primera instancia, excluye a los actuales operadores del complejo portuario, entre ellos Maersk y MSC, bajo el argumento de evitar una mayor concentración de mercado en el puerto brasileño.
Argentina: reorganización institucional y nuevos puertos
Argentina inició el año con la creación de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, que reemplazó a la Administración General de Puertos. En julio se inauguró el puerto fluvial de Ituzaingó, en Corrientes, con foco en la logística contenerizada del noreste argentino. En septiembre, los embarques de soja alcanzaron su nivel más alto en siete años, impulsados por la demanda china.
Colombia
Puerto de Cartagena alcanzó un hito sin precedentes en la historia de Colombia movilizar, por primera vez en un año, 4 millones de TEUs. El contenedor número 4.000.000 fue operado el 25 de diciembre de 2025 en sus terminales, marcando un récord tras 32 años de operaciones. Este logro no solo representó un récord para una terminal colombiana, sino también para América Latina y el Caribe. De acuerdo con estudios de la CEPAL, el puerto se ha consolidado como el operador portuario con mayor movilización de contenedores en la región.
Ecuador y Venezuela: expansión y energía
En Ecuador, DP World Posorja avanzó en la expansión de su muelle con una inversión superior a US$140 millones y la incorporación de grúas pórtico de gran alcance. El Terminal Portuario de Manta (TPM) recibió en mayo el buque de mayor calado de su historia.
En Venezuela, las exportaciones de petróleo aumentaron, aunque hacia fines del año se intensificaron las incautaciones de tanqueros vinculados a la llamada “flota en las sombras”, en un contexto de mayores sanciones y restricciones al comercio petrolero por parte de EE. UU.
Por MundoMaritimo
