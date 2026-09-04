El margen operativo promedio de las principales líneas navieras alcanzó un 11,2% en el segundo trimestre de 2026, impulsado por la disrupción de rutas, la congestión portuaria y la persistencia de una fuerte demanda, factores que llevaron las tarifas de flete a registrar importantes incrementos, de acuerdo con un Alphaliner.
A diferencia de los dos trimestres anteriores, ninguna de las principales líneas navieras registró pérdidas operativas durante el segundo trimestre. Sin embargo, Hapag-Lloyd se mantuvo en terreno negativo al considerar la cifra acumulada del primer semestre.
Wan Hai Lines volvió a registrar el mayor margen operativo del trimestre, con un 26,0%, manteniéndose por quinto trimestre consecutivo en el primer lugar del ranking.
Evergreen y Cosco, que durante largo tiempo habían ocupado el segundo y tercer puesto, respectivamente, intercambiaron posiciones. Evergreen ascendió al segundo lugar, con un margen de 18,4%, mientras que Cosco alcanzó un 14,2%, en un escenario donde las rutas Este-Oeste adquirieron mayor relevancia como fuente de ingresos frente a las tarifas de las rutas intra-Asia.
Yang Ming (12,4%) también se benefició del buen desempeño de las rutas Este-Oeste y señaló que los cambios arancelarios llevaron a los clientes a adelantar sus reservas de importación.
Por su parte, ZIM también registró una importante recuperación de su margen, que pasó de -0,4% en el primer trimestre a 9,5% en el segundo. Alphaliner atribuyó este desempeño, entre otros factores, a su exposición al tráfico transpacífico y a una flota relativamente eficiente en materia de consumo de combustible.
Maersk, avanzó dos posiciones tras registrar un margen operativo de 8,9%, respaldado por un incremento interanual de 22% en sus tarifas, por encima del promedio del mercado.
La línea naviera se benefició de una favorable exposición al mercado, dado que 56% de su combinación de productos estaba vinculada a tarifas spot, además de una efectiva redistribución de su red. Según Alphaliner, las tarifas de Maersk aumentaron 28% en las rutas Este-Oeste y 21% en las Norte-Sur.
El CEO de Maersk, Vincent Clerc, señaló que las inversiones digitales también contribuyeron a que la compañía pudiera elevar sus tarifas con mayor rapidez que sus competidores, aunque no entregó mayores detalles al respecto.
Como resultado, el EBIT de Maersk alcanzó US$3.000 millones, superando en casi US$900 millones las expectativas de los analistas. Su margen operativo, la ubicó en el sexto lugar del ranking, fue el más alto registrado por la compañía desde 2023 y le permitió superar a HMM (7,1%).
En el extremo opuesto, ONE volvió al último lugar del ranking, con un margen de 1,7%, mientras que Hapag-Lloyd alcanzó un 2,7%. HMM, en tanto, presentó un margen más sólido, de 7,1%, aunque no logró mejorar su resultado respecto del primer trimestre y, en un desarrollo inesperado, cayó al tercer último lugar del ranking.
Estas tres líneas navieras señalaron los “elevados costos asociados al conflicto en Medio Oriente” como una de las causas que impidieron que los mayores ingresos se tradujeran plenamente en un incremento del EBIT. A lo anterior, Alphaliner añadió las diferencias en la combinación de rutas y el poder de fijación de precios, como factores que influyeron para dejarlas rezagadas respecto de sus competidores.
ONE y Hapag-Lloyd anticipan mejores resultados con miras al tercer trimestre, mientras que HMM señaló que la demanda por productos tradicionales de temporada alta continúa siendo sólida.
En términos agregados, las nueve navieras analizadas alcanzaron US$3.800 millones de EBIT operativo durante el segundo trimestre, frente a los US$2.600 millones registrados en igual periodo de 2025.
Las perspectivas para el conjunto de 2026, sin embargo, presentan diferencias significativas. Maersk y ONE anticipan actualmente incrementos claros y sustanciales de sus utilidades respecto de 2025, mientras que ZIM y Hapag-Lloyd mantienen una postura más cautelosa y proyectan rangos de resultados que se sitúan tanto por encima como por debajo de los obtenidos el año pasado.
Por MundoMaritimo
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