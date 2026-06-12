La prevención fue el denominador común de las exposiciones presentadas por Rafael Durán, socio fundador de Legal Export Abogados, y Luis Poggi, gerente comercial y CEO de Future Events, durante el “Seminario Internacional Dry Bulk Shipping: desafíos, soluciones y buenas prácticas”, realizado recientemente en Santiago.
Desde perspectivas distintas —la jurídica y la operacional— ambos especialistas coincidieron en que los principales riesgos asociados al transporte marítimo de graneles sólidos pueden mitigarse mediante controles adecuados, capacitación permanente, cumplimiento normativo y una gestión sistemática de la seguridad.
Durán explicó que la actividad está expuesta tanto a riesgos económicos como a incidentes que pueden derivar en pérdidas humanas, daños ambientales y complejas disputas legales. “El transporte marítimo de graneles conlleva bastantes riesgos, sean económicos o de incidentes siniestros, y en ambos casos es bastante importante la prevención y la asesoría legal”, afirmó.
En ese contexto, destacó la relevancia de los contratos de fletamento, donde aspectos como los tiempos de plancha (laytime), las demoras o la emisión de la Notice of Readiness (NOR) suelen dar origen a controversias entre las partes. Sin embargo, señaló que los mayores desafíos aparecen cuando los problemas operacionales derivan en siniestros marítimos.
En esa línea apuntó que uno de los riesgos más relevantes es la licuefacción de ciertos concentrados minerales, fenómeno que puede comprometer la estabilidad de una nave. “La licuefacción ha sido la mayor amenaza en cuanto a pérdida de vidas”, sostuvo en relación a la gravedad que implica esta problemática.
El abogado también recordó el caso del granelero “Stellar Daisy”, naufragado en 2017 mientras transportaba mineral de hierro en la ruta Brasil-China [costando la vida de 22 de 24 tripulantes] , accidente que expuso vacíos regulatorios relacionados con buques reconvertidos para el transporte de graneles [en este caso un tanquero VLCC]. A su juicio, este tipo de episodios demuestra la necesidad de fortalecer la fiscalización y los controles preventivos sobre las cargas. “No basta solamente la declaración del shipper”, indicó, enfatizando la importancia de las inspecciones y verificaciones independientes.
Riesgos asociados a uso de shiploaders
La prevención también fue el eje central de la presentación de Luis Poggi, quien abordó los riesgos asociados a los shiploaders, equipos fundamentales para las operaciones de embarque de minerales y otros graneles sólidos.
“Si el shiploader falla, las consecuencias son de millones de dólares”, advirtió. Según explicó, estos equipos representan el último eslabón de una extensa cadena logística y productiva, por lo que cualquier incidente puede afectar la continuidad operacional de un terminal y comprometer contratos de exportación.
Basándose en distintos casos analizados en terminales portuarios y a través de su experiencia, Poggi identificó tres factores recurrentes en gran parte de los accidentes:
“Estos tres puntos son el 70% del riesgo”, subrayó.
A ello se suman otros factores como condiciones meteorológicas adversas, incendios en correas transportadoras, interferencias entre el buque y la infraestructura portuaria, corrosión estructural y deficiencias en los programas de mantenimiento preventivo. “Cuando un terminal espera que algo falle para intervenir, ya perdió el control del riesgo”, afirmó.
Uno de los aspectos más destacados por el ejecutivo fue la importancia de la trazabilidad documental. Según explicó, cuando ocurre un accidente, las investigaciones de autoridades, aseguradoras y peritos se concentran en los registros de mantenimiento, capacitación e inspecciones para determinar responsabilidades y evaluar el cumplimiento de los procedimientos establecidos.
En ese escenario, defendió el uso de auditorías externas periódicas como una herramienta efectiva para detectar debilidades antes de que se transformen en incidentes. A partir de su experiencia en terminales mineros, señaló que estas revisiones permiten identificar oportunidades de mejora que muchas veces no son detectadas internamente.
Poggi también subrayó la necesidad de profesionalizar las operaciones mediante capacitación continua y certificaciones formales. “Operar un shiploader no es una habilidad intuitiva”, afirmó, destacando que los operadores deben conocer los límites operacionales de los equipos, los protocolos de emergencia y los estándares internacionales aplicables.
El especialista concluyó que la seguridad depende de toda la organización y no únicamente de quienes operan los equipos. “La cultura no es un concepto blando, es un conjunto de decisiones que se toman cuando nadie está mirando”, concluyó.
Por MundoMaritimo
3719 compañías registradas, 51 países, 83 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.