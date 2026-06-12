La prevención fue el denominador común de las exposiciones presentadas por Rafael Durán, socio fundador de Legal Export Abogados, y Luis Poggi, gerente comercial y CEO de Future Events, durante el “Seminario Internacional Dry Bulk Shipping: desafíos, soluciones y buenas prácticas”, realizado recientemente en Santiago.

Desde perspectivas distintas —la jurídica y la operacional— ambos especialistas coincidieron en que los principales riesgos asociados al transporte marítimo de graneles sólidos pueden mitigarse mediante controles adecuados, capacitación permanente, cumplimiento normativo y una gestión sistemática de la seguridad.

Durán explicó que la actividad está expuesta tanto a riesgos económicos como a incidentes que pueden derivar en pérdidas humanas, daños ambientales y complejas disputas legales. “El transporte marítimo de graneles conlleva bastantes riesgos, sean económicos o de incidentes siniestros, y en ambos casos es bastante importante la prevención y la asesoría legal”, afirmó.

En ese contexto, destacó la relevancia de los contratos de fletamento, donde aspectos como los tiempos de plancha (laytime), las demoras o la emisión de la Notice of Readiness (NOR) suelen dar origen a controversias entre las partes. Sin embargo, señaló que los mayores desafíos aparecen cuando los problemas operacionales derivan en siniestros marítimos.

En esa línea apuntó que uno de los riesgos más relevantes es la licuefacción de ciertos concentrados minerales, fenómeno que puede comprometer la estabilidad de una nave. “La licuefacción ha sido la mayor amenaza en cuanto a pérdida de vidas”, sostuvo en relación a la gravedad que implica esta problemática.

El abogado también recordó el caso del granelero “Stellar Daisy”, naufragado en 2017 mientras transportaba mineral de hierro en la ruta Brasil-China [costando la vida de 22 de 24 tripulantes] , accidente que expuso vacíos regulatorios relacionados con buques reconvertidos para el transporte de graneles [en este caso un tanquero VLCC]. A su juicio, este tipo de episodios demuestra la necesidad de fortalecer la fiscalización y los controles preventivos sobre las cargas. “No basta solamente la declaración del shipper”, indicó, enfatizando la importancia de las inspecciones y verificaciones independientes.

Riesgos asociados a uso de shiploaders

La prevención también fue el eje central de la presentación de Luis Poggi, quien abordó los riesgos asociados a los shiploaders, equipos fundamentales para las operaciones de embarque de minerales y otros graneles sólidos.

“Si el shiploader falla, las consecuencias son de millones de dólares”, advirtió. Según explicó, estos equipos representan el último eslabón de una extensa cadena logística y productiva, por lo que cualquier incidente puede afectar la continuidad operacional de un terminal y comprometer contratos de exportación.

Basándose en distintos casos analizados en terminales portuarios y a través de su experiencia, Poggi identificó tres factores recurrentes en gran parte de los accidentes:

Errores humanos, Fallas de mantenimiento problemas de comunicación operacional.

“Estos tres puntos son el 70% del riesgo”, subrayó.

A ello se suman otros factores como condiciones meteorológicas adversas, incendios en correas transportadoras, interferencias entre el buque y la infraestructura portuaria, corrosión estructural y deficiencias en los programas de mantenimiento preventivo. “Cuando un terminal espera que algo falle para intervenir, ya perdió el control del riesgo”, afirmó.

Uno de los aspectos más destacados por el ejecutivo fue la importancia de la trazabilidad documental. Según explicó, cuando ocurre un accidente, las investigaciones de autoridades, aseguradoras y peritos se concentran en los registros de mantenimiento, capacitación e inspecciones para determinar responsabilidades y evaluar el cumplimiento de los procedimientos establecidos.

En ese escenario, defendió el uso de auditorías externas periódicas como una herramienta efectiva para detectar debilidades antes de que se transformen en incidentes. A partir de su experiencia en terminales mineros, señaló que estas revisiones permiten identificar oportunidades de mejora que muchas veces no son detectadas internamente.

Poggi también subrayó la necesidad de profesionalizar las operaciones mediante capacitación continua y certificaciones formales. “Operar un shiploader no es una habilidad intuitiva”, afirmó, destacando que los operadores deben conocer los límites operacionales de los equipos, los protocolos de emergencia y los estándares internacionales aplicables.

El especialista concluyó que la seguridad depende de toda la organización y no únicamente de quienes operan los equipos. “La cultura no es un concepto blando, es un conjunto de decisiones que se toman cuando nadie está mirando”, concluyó.

Por MundoMaritimo