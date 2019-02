El presidente del directorio de EFE, Pedro Pablo Errázuriz, se refirió al proyecto de tren rápido a Valparaíso, y sostuvo que “es un proyecto muy difícil, a nosotros no nos da la rentabilidad social”. No obstante, ahora que tiene carga más clara, le parece mucho más viable. “Como EFE queremos apoyar en todo lo que sea necesario y encantados de que salga y ojalá que le vaya muy bien. Creo que es un proyecto muy difícil, a nosotros no nos da la rentabilidad social, para que tenga sentido social”, dijo a Radio Duna.

El consorcio TVS ingresó el proyecto de tren de alta velocidad al Ministerio de Obras Públicas la semana pasada, y en caso que se declare de interés público podría ser licitado. Además del traslado de pasajeros a la Región de Valparaíso, también considera el transporte de carga, como por ejemplo al puerto de San Antonio.

“Nosotros tenemos un gran proyecto que en cierta medida compite, y el gobierno va a tener en ese momento que tomar la decisión si sigue impulsando el de EFE o el privado. Tenemos un proyecto entre Santiago y San Antonio de carga y creemos que es un proyecto absolutamente necesario, a partir de unos 5 o 6 años más empiezan a competir, y hay un plazo para ver si el proyecto del consorcio privado fue exitoso”, agregó el ex ministro de Transporte.

Errázuriz comentó además la relevancia que tienen los trenes en el país, y espera que el proyecto privado tenga éxito en Chile.

“Para nosotros el proyecto privado ojalá resulte porque nos permite destinar los fondos a otros proyectos, pero si no avanza es tan importante el eje de cargo a San Antonio, nosotros tenemos que avanzar y vamos avanzando mientras no es competitivo. El tren ojalá le vaya bien a la gente le encanta la idea, y a nosotros no nos da la rentabilidad social para ese proyecto, y nos parece que el estado no debe invertir en un tren de pasajeros de Santiago a Valparaíso”, apuntó.

Por MundoMarítimo