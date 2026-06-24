La propuesta de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), realizada a comienzos de junio, de aplicar un arancel adicional del 25% a una parte de las importaciones provenientes de Brasil abrió un nuevo escenario de incertidumbre para el comercio bilateral, con posibles efectos sobre los flujos y las tarifas de transporte marítimo entre ambos países.

La medida fue anunciada tras una investigación bajo la Sección 301 de la Ley Comercial de 1974, en la que Washington determinó que ciertas prácticas brasileñas serían “irrazonables o discriminatorias” y constituirían una carga para el comercio estadounidense.

La USTR propuso “tomar acciones de respuesta contra Brasil en la forma de un arancel del 25% sobre cualquier importación desde Brasil que no esté explícitamente exenta”, en un proceso que contempla una etapa de comentarios públicos que vence el próximo 1 de julio y una audiencia programada para el 6 de julio, antes de una decisión final.

Impacto en el comercio y el transporte marítimo

Pese a que la medida todavía no se aplica de manera definitiva, los datos de comercio ya muestran señales de impacto asociadas a las tensiones arancelarias entre ambos países. Según Valor, las exportaciones brasileñas hacia Estados Unidos cayeron a su menor nivel en 30 años luego de los aranceles anunciados por la administración de Donald Trump en julio de 2025.

El medio señaló que la participación de Estados Unidos en las exportaciones brasileñas bajó a 9,3% entre agosto de 2025 y mayo de 2026, frente al 12,4% registrado en el mismo período anterior. Asimismo, 24 de los 26 estados brasileños y el Distrito Federal registraron una reducción en sus ventas hacia el mercado estadounidense.

Este menor dinamismo comercial también tuvo reflejo en el mercado de transporte marítimo. De acuerdo con el Journal of Commerce (JOC), “las tarifas de flete desde Brasil hacia Estados Unidos han aumentado cerca de 50% en los últimos meses”, en un contexto donde las líneas navieras retiraron capacidad luego de que el comercio entre ambos países se debilitara tras la imposición de aranceles.

El medio añadió que las tarifas spot desde Santos hacia puertos de la Costa Este de Estados Unidos superan actualmente los US$3.000/FEU, frente a valores inferiores a US$2.000/FEU durante el primer trimestre. Mauricio Fisch, director del forwarder brasileño Ocean Express, explicó al JOC que “las líneas navieras retiraron capacidad después de que el comercio entre los dos países disminuyera”.

La evolución de las tarifas refleja un ajuste del mercado ante cambios en la demanda y la oferta de espacio marítimo. La reducción de volúmenes puede llevar a las líneas navieras a modificar la capacidad desplegada en la ruta, mientras que una eventual aplicación del nuevo arancel podría generar nuevos cambios en los patrones de embarque.

Principales productos brasileños excluidos

La USTR también solicitó comentarios sobre si los aranceles propuestos podrían “causar dislocaciones en el suministro de productos o una disrupción económica”, así como sobre su efectividad para modificar las prácticas comerciales cuestionadas.

Entre los productos que podrían quedar exceptuados figuran más de 1.600 categorías, incluyendo algunos de los principales productos brasileños exportados a Estados Unidos como petróleo, café, carne bovina, jugo de naranja y aeronaves civiles.

Mientras continúa el proceso de revisión, el impacto definitivo sobre el comercio marítimo bilateral dependerá de la aplicación final de la medida y de la reacción de exportadores, importadores y líneas navieras frente a un escenario comercial más incierto.

Por MundoMaritimo