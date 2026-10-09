Portuaria Otway, empresa ligada a Ultranav, ingresó ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para desarrollar el “Proyecto Logístico y Portuario Otway” en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. La iniciativa contempla una inversión de US$80 millones y busca habilitar infraestructura para atender operaciones marítimas y terrestres de carga.
El proyecto considera la habilitación y operación de un sistema portuario y logístico destinado al atraque de naves, trasbordo, almacenamiento temporal y transporte de cargas, incluyendo cargas sobredimensionadas y componentes asociados a proyectos de terceros. Para ello, aprovechará infraestructura existente en el Muelle Otway, que cuenta con una concesión marítima vigente, y la complementará con áreas terrestres para faenas logísticas.
Portuaria Otway, fundamenta la localización de la iniciativa en su coherencia con la planificación regional para el desarrollo de la industria del hidrógeno verde en Magallanes. Asimismo, destaca que la reutilización de instalaciones portuarias permitiría evitar la construcción de nuevas obras de gran envergadura en el borde costero.
La propuesta se organiza en tres sectores operacionales. El primero corresponde al Muelle Otway, ubicado en Punta Lackwater, Isla Riesco, en la localidad de Río Verde. El segundo es el Sector La Rivera, situado en la ribera continental del Canal Fritz Roy, también en Río Verde, y conectado con la ruta Y-50. El tercero es una Zona de Apoyo Logístico localizada en la intersección de las rutas Y-50 y 9N, en la comuna de Punta Arenas.
En conjunto, las obras abarcan una superficie aproximada de 47,51 hectáreas. Según el resumen ejecutivo de la DIA, la iniciativa tendrá una vida útil de 34 años, con inicio de ejecución estimado para el segundo semestre de 2028 y término de la fase de cierre proyectado para 2061.
Durante la construcción se prevé generar un promedio de 120 puestos de trabajo, con un máximo de 170. La operación, cuyo comienzo se estima para el segundo semestre de 2030, requerirá una dotación promedio de 57 personas y alcanzará un máximo de 91 trabajadores.
Aunque utilizará infraestructura que formó parte del “Proyecto Portuario Isla Riesco”, actualmente en fase de cierre, el resumen ejecutivo califica la propuesta como un proyecto nuevo y no como una modificación de la iniciativa anterior.
En materia ambiental, el análisis presentado por el titular descarta efectos adversos significativos sobre la salud de la población, los recursos naturales renovables, las comunidades humanas, las áreas protegidas, el valor paisajístico y el patrimonio cultural, conforme al artículo 11 de la Ley 19.300. La DIA tampoco contempla un Plan de Seguimiento de Variables Ambientales, al señalar que no se identificaron variables que lo requieran.
Hasta el 15 de diciembre de 2026 podrá solicitarse al SEA la apertura de un proceso de participación ciudadana, mediante su oficina de partes virtual. La solicitud deberá ser presentada por al menos dos organizaciones ciudadanas con personalidad jurídica o un mínimo de diez personas naturales directamente afectadas.
Por MundoMaritimo
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