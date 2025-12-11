Durante más de un siglo, el Canal de Panamá definió la arquitectura de los buques de carga, fijó estándares y dio origen a clases completas de naves. En el transporte de contenedores, las esclusas originales de Miraflores, Pedro Miguel y Gatún dieron vida al portacontenedores Panamax, un diseño creado para “tomar pleno provecho de la infraestructura del Canal”. Las naves más modernas de esta clase alcanzan unas 5.400 TEU, reporta Alphaliner.
La apertura en 2016 de las esclusas ampliadas de Agua Clara y Cocolí generó una nueva categoría: los Neopanamax, con capacidades de 16.000 TEUs o más. Además, el ensanchamiento permitió el ingreso de buques intermedios —los llamados LCS— entre 6.000 y 10.000 TEUs, rompiendo el dominio exclusivo del Panamax Clásico.
Hace nueve años, la ampliación del Canal motivó predicciones generalizadas sobre el fin del Panamax, al menos en cuanto a nuevas construcciones. Las proyecciones fueron comprobadas: “el último Maxi-Panamax ingresó a la flota mundial a mediados de 2010”, mientras que las variantes más pequeñas siguieron entregándose solo hasta 2014.
No obstante, la categoría continuó operando con fuerza. Muchas de estas naves “disfrutaron de largos periodos de éxito en el mercado de fletamento o bajo propiedad de navieras”, demostrando que su vida útil persistía más allá de la evolución de la infraestructura del Canal.
Definiciones y subclases
En rigor, un buque Panamax es aquel que “maximiza completamente las dimensiones de las esclusas del Canal de Panamá”. En la práctica, el término suele aplicarse a naves de 13 filas de contenedores (aprox. 32,3 m de manga) y una eslora cercana al máximo permitido de 294 m. Alphaliner considera en su revisión a unidades desde 259 m de eslora.
Existen dos subclases predominantes:
Un pequeño grupo adicional incluye buques “con características inusuales, como bahías dedicadas a contenedores de 20 pies”.
Por el contrario, se excluyen naves más cortas —pese a tener 13 filas— debido a la tendencia reciente hacia buques más anchos y lentos, que ha originado incluso tipos tan compactos como el Maxi-Bangkokmax de apenas 172 metros.
Las flotas Panamax de los principales operadores
El top-ten de operadores Panamax difiere del ranking general de líneas navieras. MSC lidera con 107 buques, muchas adquiridas de segunda mano “a valores deprimidos”, lo que explica la magnitud de su flota.
Evergreen, que en los años 80 fue uno de los grandes defensores de esta categoría gracias a sus servicios de vuelta al mundo vía Canal de Panamá, hoy ha eliminado casi completamente sus Panamax Clásicos.
El Cosco Shipping, incluyendo OOCL, ocupa el segundo lugar mundial en operación Panamax. A diferencia de MSC, acostumbra construir o fletar estas naves en lugar de comprarlas usadas. Su fortaleza se relaciona con mercados donde este tamaño se ajusta especialmente bien: Intra-Asia de larga distancia y servicios regionales hacia India, África y Australia/Nueva Zelanda.
Wan Hai y HMM marcan extremos opuestos en preferencias: la primera opera solo Baby-Panamax de 4.300 TEUs, todos desplegados en Asia sin cruzar el Canal; HMM, en cambio, tiene ocho Maxi-Panamax que sirven en las rutas del Transpacífico, incluyendo la Costa Este de Estados Unidos vía Panamá.
Desventajas estructurales
Aunque los ingenieros lograron ajustar un buque de más de 5.000 TEUs al Canal antiguo, el resultado “es menos que óptimo desde el punto de vista del diseño”. La proporción eslora-manga de un Maxi-Panamax es de 9 a 1, frente al rango ideal de 6 a 6,5 para portacontenedores modernos. Esto genera menor estabilidad, obliga a transportar grandes volúmenes de agua de lastre y dificulta incorporación de depuradores (scrubbers).
Las normativas más estrictas sobre manejo de lastre también afectan su capacidad efectiva, ya que nuevos esquemas operacionales reducen el espacio disponible para carga. Además, su estructura larga y angosta implica mayor peso de acero por TEU, lo que acentúa sus limitaciones competitivas.
Por MundoMaritimo
