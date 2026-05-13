Dos años después del accidente del portacontenedores “Dali” contra el puente Francis Scott Key de Baltimore, la investigación del caso dio un giro clave luego que fiscales federales de Estados Unidos presentaran cargos criminales contra el operador del buque y uno de sus responsables técnicos.

El siniestro, ocurrido el 26 de marzo de 2024, provocó el colapso de la estructura y la muerte de seis personas, siendo considerado uno de los incidentes de infraestructura marítima más graves registrados en Estados Unidos en las últimas décadas.

Según la acusación del Departamento de Justicia estadounidense, Synergy Marine Pte Ltd. de Singapur, encargada de la gestión técnica y operacional del buque; Synergy Maritime Pte Ltd., filial del grupo basada en Chennai, India; y Radhakrishnan Karthik Nair, superintendente técnico del “Dali”, enfrentan cargos por conspiración, obstrucción de la investigación, declaraciones falsas y por no informar de inmediato a la Guardia Costera de Estados Unidos sobre una condición peligrosa conocida a bordo del buque.

Ambas compañías también enfrentan cargos menores por contaminación ambiental debido a la liberación de contenedores, restos de carga, hidrocarburos y escombros del puente en el río Patapsco.

Falla clave

De acuerdo con la investigación, el “Dali” perdió energía en dos ocasiones en un lapso de cuatro minutos mientras zarpaba desde el puerto de Baltimore. Los fiscales sostienen que la primera falla se produjo por un cable suelto en un tablero eléctrico de alta tensión.

Posteriormente, el buque habría sufrido un segundo apagón debido a que dependía de una bomba de bomba de limpieza del sistema de combustible (flushing) para suministrar combustible a dos de sus cuatro generadores. Según la acusación, dicha bomba no estaba diseñada para reiniciarse automáticamente después de un blackout, lo que dejó a los generadores sin suministro de combustible y provocó la pérdida total de energía y maniobrabilidad.

La fiscalía argumenta que, si se hubiesen utilizado las bombas de suministro adecuadas, el buque habría recuperado potencia a tiempo para navegar con seguridad bajo el puente.

“Las certificaciones no bastan”

El caso también incorpora cuestionamientos sobre el manejo técnico y operativo del portacontenedores antes del accidente. “Los buques no operan de manera segura solo porque tengan certificados”, plantea Shipping and Freight Resource, añadiendo que la seguridad depende de que “sus sistemas sean mantenidos, los defectos escalados y las soluciones temporales controladas”.

En ese contexto, según la publicación, uno de los aspectos más relevantes del proceso es la inclusión del superintendente técnico entre los acusados. Este tipo de cargos en tierra son responsables de supervisar la condición técnica de las naves, la gestión de fallas y la coordinación entre el buque y la administración de la compañía.

“El procesamiento coloca bajo escrutinio legal directo a la gestión técnica en tierra”, advierte el análisis, anticipando que el caso será seguido de cerca por armadores y operadores.

Otro de los puntos centrales de la acusación es la presunta omisión de informar oportunamente a las autoridades sobre las condiciones de riesgo existentes a bordo. Para los fiscales, reportar fallas críticas forma parte esencial de la cadena de seguridad portuaria, ya que permite adoptar medidas preventivas como retrasar el zarpe del buque, reforzar el apoyo de remolcadores o imponer restricciones de tráfico.

Obstáculos a la investigación

Asimismo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusa a Synergy y al superintendente técnico de haber obstaculizado la investigación de la National Transportation Safety Board (NTSB), entregando declaraciones y documentos presuntamente falsos respecto de la configuración operacional del sistema de combustible del buque.

Pese a ello, las autoridades recordaron que todos los acusados son considerados inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante los tribunales.

Por MundoMaritimo