Port Everglades fue distinguido con tres Achievement Awards otorgados por la National Association of Counties (NACo), organización que reconoce programas gubernamentales innovadores que contribuyen a mejorar la calidad de vida de los residentes.

Los galardones destacan iniciativas vinculadas a la protección ambiental y a la optimización de los servicios para cruceristas, áreas que forman parte de la estrategia de desarrollo sostenible y de atención al cliente impulsada por la autoridad portuaria.

“Port Everglades tiene una larga trayectoria de reconocimientos otorgados por parte de organizaciones gubernamentales y marítimas. Lo que considero más significativo de esta distinción de NACo es que refleja el compromiso de nuestro equipo con el cuidado del medioambiente local y la mejora del servicio a nuestros clientes”, señaló Joseph Morris, CEO y director del puerto.

Restauración de ecosistemas

Uno de los proyectos premiados fue West Lake Park Segment 4, una iniciativa de mitigación ambiental desarrollada en colaboración con organismos locales, estatales y federales, además de empresas especializadas en conservación.

El programa permitió crear, restaurar, proteger y mejorar más de 81,5 acres (33 hectáreas) de terreno, incluyendo 22 acres ( 8,9 hectáreas) destinados a nuevos hábitats naturales como praderas marinas, manglares, planicies de lodo, pozas de marea y bosques costeros. Asimismo, se rehabilitaron 16 antiguas islas de sedimentos generadas durante la construcción de la vía intracoastal, eliminando especies invasoras y reemplazándolas por vegetación nativa.

Según Port Everglades, el proyecto constituye una de las iniciativas de mitigación ambiental más grandes de su tipo en la región y representa un modelo para compatibilizar la conservación de recursos naturales con el crecimiento económico asociado a las actividades portuarias.

Herramientas para cruceristas

La segunda iniciativa reconocida fue Find a Cruise, una plataforma digital diseñada para ayudar a los cruceristas a identificar las distintas opciones de itinerarios disponibles desde Port Everglades.

La herramienta busca fortalecer el impacto económico generado por las líneas de cruceros, operadores turísticos y empresas vinculadas a la actividad turística en el sur de Florida. De acuerdo con cifras del puerto, el sistema registra un promedio mensual de 9.855 visualizaciones, contribuyendo además a difundir la diversidad de servicios de cruceros disponibles en sus terminales.

Mejor orientación y movilidad

El tercer premio recayó en el Mapa Interactivo de Estacionamientos para Cruceros, desarrollado para facilitar el acceso de los crucdristas a las instalaciones portuarias y mejorar los flujos de tránsito durante los días de embarque.

La plataforma proporciona información clara sobre estacionamientos y terminales, ayudando a reducir las dificultades de orientación de los viajeros y apoyando las operaciones de las líneas de cruceros y socios turísticos. Durante la actual temporada de cruceros, la herramienta alcanzó un máximo de 15.606 visualizaciones en noviembre, reflejando un alto nivel de utilización por parte de los usuarios.

Con estos reconocimientos, Port Everglades refuerza su posicionamiento como uno de los principales puertos de cruceros de Estados Unidos, combinando iniciativas de sostenibilidad ambiental con soluciones tecnológicas orientadas a mejorar la experiencia de cruceristas y visitantes.

Por MundoMaritimo