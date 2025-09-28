La industria marítima y portuaria atraviesa un escenario de fuerte inestabilidad, marcado por nuevas medidas arancelarias en EE. UU., ajustes en el despliegue de flota y un repunte desigual en la actividad portuaria. Aunque el comercio global sigue mostrando resiliencia, los fletes vuelven a situarse bajo presión.
Concretamente, las dinámicas de la política comercial estadounidense vuelven a tensionar el sector. El analista de la industria marítima, Lars Jensen, destaca en este contexto que la semana pasada “Trump hizo tres publicaciones en Truth Social anunciando aranceles del 100% a productos farmacéuticos de marca, 50% a gabinetes y muebles de baño, 30% a muebles tapizados y 25% a camiones pesados fabricados fuera de EE. UU.”. Por ahora, estos anuncios no tienen un sustento normativo oficial, pero ilustran el tono proteccionista que vuelve a permear la relación entre comercio y la logística.
De manera paralela, la entrada en vigor —programada para el 14 de octubre— de nuevos gravámenes aplicables a buques construidos en astilleros chinos, u operados por líneas navieras chinas, añade otro nivel de incertidumbre. Según Sea-Intelligence, “en la ruta Transpacífico ya se observan signos de reducción en el uso de buques de origen chino, con una caída desde 25-30% en el primer semestre de 2025 a 20-25% en las últimas semanas”. El efecto, sin embargo, aún no se refleja en la ruta del Transatlántico.
Este tipo de medidas no solo afectan a los costos de operación, sino que también condicionan la planificación de las líneas navieras y de los puertos, que deben adaptarse a cambios repentinos en los flujos de carga.
Repunte en los puertos, con señales de enfriamiento
En el frente portuario, el comportamiento ha sido mixto. Drewry reportó que su Índice Global de Desempeño de Puertos de Contenedores retrocedió 1,1% mensual en julio, aunque creció 4,1% interanual. Este contraste refleja la transición desde un primer semestre impulsado por el adelanto de las importaciones hacia un segundo semestre marcado por la desaceleración.
Las diferencias regionales son notorias. El mayor dinamismo proviene de Medio Oriente y el Sur de Asia (7,8% acumulado en 2025), seguido de Europa (6,5%). En Norteamérica, en cambio, los volúmenes han estado fuertemente influidos por los ciclos arancelarios. El puerto de Los Ángeles, por ejemplo, registró en julio su mes más activo en 117 años, con un alza interanual de 6%.
Eugene Seroka, director ejecutivo del puerto, destacó que “China es nuestro mayor socio comercial desde hace más de tres décadas, con más del 40% de nuestro negocio vinculado a puertos chinos”. A pesar de las tensiones, se mostró optimista: “Creo que alcanzaremos un entendimiento en un futuro no muy lejano, lo que permitirá expandir las oportunidades comerciales para ambos países”.
No obstante, reconoció la inestabilidad del contexto: “Los anuncios de política comercial desde Washington han generado grandes incrementos de carga en algunos momentos, seguidos de caídas abruptas cuando entraron en vigor aranceles muy altos. Hemos debido ser muy ágiles para responder”, expuso.
Tarifas de fletes: un mercado debilitado
En tanto, el comportamiento de las tarifas de fletes spot refleja con claridad la fragilidad actual. De acuerdo con Jensen, “los datos del WCI de Drewry muestran una fuerte erosión de tarifas, con niveles en el Pacífico y Asia-Europa cayendo a mínimos no vistos desde la crisis del Mar Rojo”.
Las tarifas desde el Lejano Oriente a la Costa Oeste de EE. UU., se situaron en US$2.311/FEU, frente a los US$1.985/FEU de diciembre de 2023, mientras que hacia la Costa Este alcanzaron los US$3.278/FEU. Al Norte de Europa, alcanzaron los US$1.735/FEU y hacia el Mediterráneo, anotaron US$1.990/FEU.
Pese a estar levemente por encima de los valores previos a la crisis del Mar Rojo, que comenzó en diciembre de 2023, el trasfondo es un mercado debilitado por la sobrecapacidad, en el que muchas líneas navieras ya acumulaban pérdidas desde el cuarto trimestre de 2023. Con la inminente caída de demanda asociada a la Semana Dorada en China (1 al 8 de octubre), el sector se encamina a un cierre de año con tarifas bajo fuerte presión.
Por MundoMaritimo
