La proyección de un sostenido crecimiento en la actividad minera y logística en la Región de Antofagasta impulsa el desarrollo de la Plataforma Logística Mejillones (PLM), una iniciativa del Complejo Portuario Mejillones (CPM) orientada a ampliar capacidades, agregar valor y consolidar un ecosistema logístico integrado en torno a la bahía ubicada en el norte de Chile.
Juan Alberto Ruiz, gerente general de CPM, en declaraciones a El Mercurio de Antofagasta, explicó que “la Plataforma Logística Mejillones no solo complementa a los terminales: expande sus capacidades, añade valor y crea un ecosistema logístico robusto, moderno y preparado para las próximas décadas”.
El proyecto responde principalmente a dos factores estructurales. Por una parte, las inversiones proyectadas en minería —que superan los US$41.000 millones, según estimaciones de Cochilco— sin sumar si sumamos los proyectos en energía o desalación que duplicarían la cifra. Por otra parte, el potencial logístico asociado a la consolidación del Corredor Bioceánico Capricornio, que conectará el norte de Chile con mercados del Asia Pacífico a través de países como Argentina, Brasil, Paraguay y Bolivia.
En este contexto, la PLM se desarrollará en un área de 47 hectáreas adyacentes a los terminales portuarios de Mejillones, con el objetivo de habilitar un espacio de servicios integrados para el transporte y la carga. Ruiz destaca que el área posee “condiciones únicas para transformarse en un nodo logístico estratégico”, entre ellas, la mayor concentración portuaria del país, la presencia de terminales especializados en distintos tipos de carga —contenedores, graneles y carga líquida, productos químicos, combustibles y GNL— y un entorno industrial en expansión que ya reúne a 25 empresas de sectores clave.
Tres componentes
El diseño de la plataforma contempla tres componentes principales. En primer lugar, un Centro Integrado de Servicios de aproximadamente 4,5 hectáreas, concebido como un hub de atención que concentrará servicios de apoyo a transportistas, procesos documentales y administrativos, áreas de inspección, mantenimiento y oficinas para empresas y servicios públicos.
A esto se suma un Parque Logístico de cerca de 10,9 hectáreas destinado al almacenamiento de cargas de exportación, importación y tránsito, junto con operaciones de consolidación y desconsolidación, gestión de inventarios y manejo de cargas especiales vinculadas a la minería y la industria.
El tercero corresponde a macro lotes para proyectos especializados, que abarcan alrededor de 29,7 hectáreas, pensados para iniciativas con requerimientos específicos, como el manejo de equipos sobredimensionados, componentes de energías renovables, materiales para proyectos industriales o mineros y servicios logísticos de valor agregado.
En términos operativos, la PLM apunta inicialmente a fortalecer las actividades ya presentes en la bahía. “La PLM pretende potenciar la oferta actual de los terminales existentes en la bahía de Mejillones y contribuir a consolidar a esta comuna como el polo logístico y portuario de la región de Antofagasta”, señala Ruiz en referencia a las oportunidades que abrirán las futuras inversiones mineras, energéticas y de desalación proyectadas hacia 2034.
Asimismo, se proyecta que el desarrollo permita captar nuevas cargas, especialmente industriales, provenientes de países vecinos en el marco del corredor bioceánico.
Respecto a su ejecución, el Ruiz explica que la empresa avanza en la tramitación de permisos sectoriales para habilitar el proyecto. “Estamos avanzando en la obtención de los permisos necesarios para habilitar la PLM e iniciar su construcción, urbanización, accesos y vialidad”, indica, detallando procesos como la consulta de pertinencia al SEA, la presentación del anteproyecto de arquitectura y el Informe de Mitigación de Impactos Ambientales (IMIV).
En cuanto al esquema de inversión, CPM asumirá el desarrollo de la infraestructura habilitante, mientras que la construcción de bodegas, centros de acopio, oficinas y otras instalaciones estará a cargo de los clientes que operen en la plataforma.
Cabe mencionar que CPM es una filial de Codelco y gestiona sus terminales bajo un modelo landlord, a través de contratos de concesión de largo plazo para su desarrollo, operación y explotación a operadores portuarios. Actualmente, estos son Puerto Angamos, que opera el Terminal multipropósito; y Terminal Graneles del Norte (TGN), que opera el Terminal de Graneles Sólidos. Adicionalmente, arrienda terrenos e instalaciones a Probisa, firma que se dedica a la importación y distribución de asfaltos.
Por MundoMaritimo
Infoport desarrolla TRANSLATE, plataforma clave para impulsar la interoperabilidad en la logística portuaria
Smart Flux y la visión de su plataforma de liberación de contenedores como un inductor del ecosistema logístico digital
3718 compañías registradas, 50 países, 83 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.