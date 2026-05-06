La proyección de un sostenido crecimiento en la actividad minera y logística en la Región de Antofagasta impulsa el desarrollo de la Plataforma Logística Mejillones (PLM), una iniciativa del Complejo Portuario Mejillones (CPM) orientada a ampliar capacidades, agregar valor y consolidar un ecosistema logístico integrado en torno a la bahía ubicada en el norte de Chile.

Juan Alberto Ruiz, gerente general de CPM, en declaraciones a El Mercurio de Antofagasta, explicó que “la Plataforma Logística Mejillones no solo complementa a los terminales: expande sus capacidades, añade valor y crea un ecosistema logístico robusto, moderno y preparado para las próximas décadas”.

El proyecto responde principalmente a dos factores estructurales. Por una parte, las inversiones proyectadas en minería —que superan los US$41.000 millones, según estimaciones de Cochilco— sin sumar si sumamos los proyectos en energía o desalación que duplicarían la cifra. Por otra parte, el potencial logístico asociado a la consolidación del Corredor Bioceánico Capricornio, que conectará el norte de Chile con mercados del Asia Pacífico a través de países como Argentina, Brasil, Paraguay y Bolivia.

En este contexto, la PLM se desarrollará en un área de 47 hectáreas adyacentes a los terminales portuarios de Mejillones, con el objetivo de habilitar un espacio de servicios integrados para el transporte y la carga. Ruiz destaca que el área posee “condiciones únicas para transformarse en un nodo logístico estratégico”, entre ellas, la mayor concentración portuaria del país, la presencia de terminales especializados en distintos tipos de carga —contenedores, graneles y carga líquida, productos químicos, combustibles y GNL— y un entorno industrial en expansión que ya reúne a 25 empresas de sectores clave.

Tres componentes

El diseño de la plataforma contempla tres componentes principales. En primer lugar, un Centro Integrado de Servicios de aproximadamente 4,5 hectáreas, concebido como un hub de atención que concentrará servicios de apoyo a transportistas, procesos documentales y administrativos, áreas de inspección, mantenimiento y oficinas para empresas y servicios públicos.

A esto se suma un Parque Logístico de cerca de 10,9 hectáreas destinado al almacenamiento de cargas de exportación, importación y tránsito, junto con operaciones de consolidación y desconsolidación, gestión de inventarios y manejo de cargas especiales vinculadas a la minería y la industria.

El tercero corresponde a macro lotes para proyectos especializados, que abarcan alrededor de 29,7 hectáreas, pensados para iniciativas con requerimientos específicos, como el manejo de equipos sobredimensionados, componentes de energías renovables, materiales para proyectos industriales o mineros y servicios logísticos de valor agregado.

En términos operativos, la PLM apunta inicialmente a fortalecer las actividades ya presentes en la bahía. “La PLM pretende potenciar la oferta actual de los terminales existentes en la bahía de Mejillones y contribuir a consolidar a esta comuna como el polo logístico y portuario de la región de Antofagasta”, señala Ruiz en referencia a las oportunidades que abrirán las futuras inversiones mineras, energéticas y de desalación proyectadas hacia 2034.

Asimismo, se proyecta que el desarrollo permita captar nuevas cargas, especialmente industriales, provenientes de países vecinos en el marco del corredor bioceánico.

Respecto a su ejecución, el Ruiz explica que la empresa avanza en la tramitación de permisos sectoriales para habilitar el proyecto. “Estamos avanzando en la obtención de los permisos necesarios para habilitar la PLM e iniciar su construcción, urbanización, accesos y vialidad”, indica, detallando procesos como la consulta de pertinencia al SEA, la presentación del anteproyecto de arquitectura y el Informe de Mitigación de Impactos Ambientales (IMIV).

En cuanto al esquema de inversión, CPM asumirá el desarrollo de la infraestructura habilitante, mientras que la construcción de bodegas, centros de acopio, oficinas y otras instalaciones estará a cargo de los clientes que operen en la plataforma.

Cabe mencionar que CPM es una filial de Codelco y gestiona sus terminales bajo un modelo landlord, a través de contratos de concesión de largo plazo para su desarrollo, operación y explotación a operadores portuarios. Actualmente, estos son Puerto Angamos, que opera el Terminal multipropósito; y Terminal Graneles del Norte (TGN), que opera el Terminal de Graneles Sólidos. Adicionalmente, arrienda terrenos e instalaciones a Probisa, firma que se dedica a la importación y distribución de asfaltos.

Por MundoMaritimo