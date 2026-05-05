El fortalecimiento de la gobernanza, el avance de proyectos de infraestructura clave y una mayor coordinación entre actores públicos y privados marcaron el desempeño reciente de la Comunidad Logística de San Antonio (COLSA), en un periodo en que el sistema logró operar sin episodios críticos de congestión y superar los 2 millones de TEUs movilizados en 2025. Así lo destacó la gerenta general de COLSA, Pilar Larraín, a MundoMaritimo en el marco de la reciente Asamblea Ordinaria Anual de Socios.

Larraín relevó la consolidación institucional de la comunidad logística, destacando “el avance en gobernanza, liderazgo y posicionamiento tanto a nivel nacional como internacional”, junto con la participación de COLSA en instancias globales como encuentros en Milán, Hangar 360 y TOC Américas. En esa línea, subrayó que “COLSA hoy preside la Comisión Nacional de Comunidades Logísticas Portuarias, que busca articular una sola voz país para impulsar un desarrollo sostenible, competitivo y eficiente de la industria”, reforzando así su rol como eje articulador del sistema portuario de San Antonio.

Infraestructura, sostenibilidad y seguridad

En materia de desarrollo de infraestructura, la ejecutiva relevó una serie de iniciativas que apuntan a aumentar la capacidad y resiliencia del sistema. “Estamos ad portas de la operación del nuevo terminal intermodal Barrancas, que elevará su capacidad anual de transferencia de 50.000 a 250.000 TEUs, con un estándar de clase mundial”, afirmó.

A ello se suma la expectativa por la Resolución de Calificación Ambiental del proyecto Puerto Exterior, junto con obras ya ejecutadas como la mantención del molo de abrigo en el Puerto de San Antonio. Además, dijo, “estamos fuertemente trabajando con el Ministerio de Obras Públicas y concesionarios para revisar y mejorar las rutas de conexión al puerto”, apuntando a cerrar brechas en accesibilidad y soporte logístico.

En paralelo, Larraín destacó avances en sostenibilidad y seguridad. Entre ellos, la aprobación de recursos para el segundo Acuerdo de Producción Limpia (APL II), enfocado en reducción de emisiones, eficiencia energética e hídrica. Asimismo, valoró el trabajo conjunto con autoridades para enfrentar el crimen organizado: “Este trabajo público-privado con las policías ha permitido posicionar a Puerto San Antonio como un enclave logístico-portuario seguro”.

Coordinación y desafíos

El buen desempeño operacional del sistema, sin congestión ni externalidades urbanas relevantes, fue atribuido directamente al trabajo colaborativo. “La coordinación es la parte fundamental de una comunidad logística portuaria, y el reflejo es haber manejado más de 2 millones de TEUs sin camiones dando vuelta por la ciudad y con tiempos de espera razonables”, sostuvo.

No obstante, advirtió que este escenario responde en parte a una demanda contenida. “Hemos estado en una zona de confort donde la demanda no ha crecido exponencialmente, pero cuando eso ocurra, tenemos que estar preparados para evitar eventos disruptivos”, indicó, enfatizando la necesidad de seguir fortaleciendo la planificación, la comunicación y las capacidades de infraestructura.

De cara a 2026, la hoja de ruta de COLSA se estructura en torno a tres pilares: digitalización —con la implementación de un Port Community System (PCS)—, intermodalidad —consolidando el terminal Barrancas— y sostenibilidad, avanzando hacia la descarbonización. “Queremos impulsar mejoras en los servicios fiscalizadores, el proyecto de expansión portuaria y las rutas de acceso, junto con el segundo acuerdo de producción limpia”, concluyó.

Por MundoMaritimo