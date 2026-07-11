El astillero Hudong-Zhonghua entregó el portacontenedores “Kota Elok”, de 13.064 TEUs, a Pacific International Lines (PIL). Se trata de un buque especializado en carga refrigerada, diseñado para operar en servicios Norte-Sur y será incorporado al servicio ‘ES1’ entre Asia y la Costa Este de Sudamérica (ECSA), operado conjuntamente por PIL, Evergreen y Cosco, con una flota de buques de entre 9.000 y 12.000 TEUs, reporta Alphaliner.
El nuevo buque es el primero de una serie de ocho naves gemelas propulsados por combustible dual GNL que Hudong construirá para PIL hasta 2028. La línea naviera ordenó los primeros portacontenedores de esta serie a comienzos de 2022 por un valor estimado de US$160 millones por buque, incorporando posteriormente más órdenes.
Detalles del diseño
Durante 2024 y 2025, PIL ya había recibido cuatro buques C-NPX propulsados por GNL construidos por Jiangnan (Group), cuyos nombres también comienzan con la letra "E", como el buque líder de la serie, “Kota Eagle”.
Aunque ambos diseños presentan dimensiones y una apariencia general muy similares, los buques construidos por Jiangnan y Hudong corresponden a diseños propios de cada astillero: el "Jiangnan KUN C-NPX LNG" y el "Hudong 13000 C-NPX LNG", respectivamente.
Los primeros cuatro buques de PIL construidos por Jiangnan tienen una capacidad de 14.410 TEUs, frente a los 13.064 TEUs de las naves construidas por Hudong. La principal diferencia de diseño radica en que los primeros poseen un casco de mayor profundidad, con un puntal moldeado de 30 metros, frente a los 26,8 metros del diseño de Hudong, lo que implica una fila menos de contenedores bajo cubierta.
Otra diferencia importante es la capacidad para contenedores refrigerados. Mientras los buques de Jiangnan cuentan con 1.500 conexiones reefer, las naves de Hudong fueron diseñadas con alta capacidad reefer, incorporando 2.200 conexiones eléctricas. Para abastecer esta mayor demanda energética, se instalaron grupos electrógenos adicionales.
Asimismo, PIL optó por instalar un motor principal de menor tamaño en estas unidades de alta capacidad reefer: un WinGD 8X92DF-2.0 de ocho cilindros, en lugar del WinGD 9X92DF-2.0 de nueve cilindros utilizado en los buques anteriores. Como resultado, los primeros alcanzan una velocidad máxima de 22 nudos, mientras que el “Kota Elok” llega a 21 nudos.
El “Kota Elok”, cuyo nombre significa "ciudad hermosa" en idioma malayo, tiene 336 metros de eslora, 51 metros de manga (20 filas de contenedores) y 140.000 dwt con un calado de 15,5 metros. El GNL se almacena en un tanque de combustible Tipo B con capacidad para 12.000 metros cúbicos, diseñado por el propio astillero, al igual que el sistema de suministro de gas combustible (Fuel Gas Supply System).
PIL decidió equipar al “Kota Elok” con un gran deflector de viento instalado sobre el castillo de proa, elemento que no estará presente en su próximo buque gemelo, el “Kota Elan”.
Por MundoMaritimo
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