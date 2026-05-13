El Gobierno de Perú intensificó las gestiones con compañías de India para atraer inversiones al proyecto del Puerto de Corío, terminal proyectada en la región de Arequipa y orientada al transporte de minerales y carga agrícola hacia mercados internacionales, reportó El Peruano.
El proyecto contempla la construcción de un puerto en Punta de Bombón, provincia de Islay, con una profundidad natural de 28 metros y capacidad estimada para movilizar 100 millones de toneladas anuales. De acuerdo con la propuesta presentada a grupos empresariales de India, la terminal permitiría exportar cobre y oro del sur de Perú, litio proveniente de Bolivia, Chile y Argentina, además de cobre del norte chileno y productos agrícolas de Brasil y Argentina.
Autoridades de Perú señalaron que el proyecto ofrece a India la posibilidad de establecer una plataforma logística propia en la costa del Pcífico sudamericano, con acceso directo a minerales y productos agrícolas de la región.
Estrategia profunda
Se indicó que, a diferencia del puerto de Chancay (con participación de la estatal china Cosco Shipping), Corío fue concebido como un proyecto completamente privado, lo que permitiría a operadores de India administrar sus flujos logísticos sin depender de infraestructura con participación estatal extranjera.
Según cifras de la base Commodity Trade de Naciones Unidas, las importaciones de India desde Perú alcanzaron US$4.690 millones en 2024, concentrándose en más de un 90% en metales preciosos. Perú figura entre los principales exportadores mundiales de cobre y plata, materias primas utilizadas por la industria india de semiconductores y vehículos eléctricos.
La iniciativa portuaria fue reactivada en noviembre pasado mediante un convenio suscrito entre ProInversión, el Gobierno Regional de Arequipa y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Perú. El proyecto considera una inversión estimada en US$7.000 millones y actualmente se encuentra en etapa de evaluación técnica para definir su esquema de concesión.
Por MundoMaritimo
APN de Perú suspende temporalmente aprobación para el desarrollo de estudios para el proyecto puerto de Corío
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