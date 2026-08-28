Las inversiones en infraestructura y equipamiento portuario concesionado de Perú alcanzaron US$10,9 millones entre enero y julio de 2026, cifra que representa una disminución de 76% respecto del mismo periodo de 2025, de acuerdo con información del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán).
Solo durante julio, el organismo reconoció US$2,5 millones en inversiones portuarias, concentradas principalmente en los terminales de Paita y Salaverry.
En el Terminal Portuario de Paita se contabilizaron inversiones por USD 1,1 millones, asociadas a la adquisición de dos tractores topadores (bulldozsers) y dos spreaders eléctricos.
En tanto, el Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry registró US$0,9 millones, correspondientes principalmente a avances en la ampliación de la zona de almacenamiento de antracita y otros graneles, denominada Parque Antracita.
Inversiones en infraestructura concesionada
En términos generales, Ositrán valorizó US$825,5 millones en inversiones de infraestructura de transporte concesionada entre enero y julio de 2026, un 21,3% más que los US$680,7 millones registrados durante igual periodo del año anterior.
El sector aeroportuario concentró US$435,7 millones, seguido por ferrocarriles y Metro de Lima con US$298,1 millones y carreteras con USD 80,8 millones.
Al cierre de julio, la inversión acumulada reconocida por Ositrán en infraestructura de transporte concesionada alcanzó US$14.750,4 millones, equivalente al 64,3% de la inversión referencial comprometida en los proyectos supervisados por el organismo.
Por MundoMaritimo
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