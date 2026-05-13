El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) de Perú presentó el reglamento de la Ley N.º 32449, que crea el tratamiento especial tributario y aduanero para las Zonas Económicas Especiales Privadas (ZEEP). El Mincetur, José Reyes, destacó que las ZEEP forman parte de la política multisectorial del Perú al 2040, debido a que constituyen una herramienta para atraer inversión productiva, promover valor agregado y generar empleo calificado, informó El Comercio.

“El operador privado que desee desarrollar una ZEEP deberá presentar un Plan Maestro que acredite su solidez financiera y asumir un compromiso de inversión mínima de US$3,21 millones. Además, el plan deberá demostrar el impacto en la generación de empleo y la disponibilidad de un terreno con adecuada conectividad y una extensión mínima de 90 hectáreas, salvo en el caso de El Callao”, detalló.

Tras ello, El 11 de mayo, Reyes anunció que buscarán posicionar al Perú en Panamá para atraer inversiones. Para ello aprovecharán el 12.º Congreso Mundial de la Organización Mundial de Zonas Francas (WFZO, por sus siglas en inglés), que se realiza este año en Panamá, entre el 12 y 14 de mayo.

Primeros interesados

Perú ya cuenta con al menos cuatro operadores interesados en desarrollar Zonas Económicas Especiales Privadas (ZEEP) entre Chancay, Ancón y El Callao, según reveló Antonio Castillo, director institucional de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI). “Estamos hablando de industrias similares a las que se han desarrollado en Costa Rica: metalmecánica avanzada, dispositivos médicos, metalurgia, entre otras. Hay bastante interés desde la industria de la electromovilidad y considero que será una de las primeras en ingresar al mercado peruano”, afirmó, destacando además los menores costos energéticos de Perú frente a Chile y Brasil y añadió que la zona podría albergar hasta tres ZEEP, aunque advirtió que el desarrollo urbano aún es limitado.

En ese contexto, Andrés Solano, docente de Negocios Internacionales de la UPC, señaló que entre el segundo semestre de 2025 y el primer trimestre de 2026 el principal avance en Chancay ha sido la implementación del Plan de Desarrollo Urbano (PDU) 2024-2034 impulsado por el Ministerio de Vivienda y autoridades locales.

En paralelo, Jorge Picón, abogado tributarista, explicó que las ZEEP surgieron inicialmente tomando a Chancay como eje estratégico para atraer empresas orientadas a producir en Latinoamérica y exportar hacia Asia.

El reglamento

El reglamento fue publicado el 22 de abril y establece el marco procedimental para la creación de estos espacios, los cuales contarán con una exoneración escalonada del impuesto a la renta durante los primeros 25 años de operación. El documento detalla las actividades permitidas y restringidas, así como los requisitos para presentar solicitudes de creación de una ZEEP y el procedimiento para obtener su calificación y autorización.

Asimismo, incorpora el título VIII, que habilita la transformación de Zonas Económicas Especiales (ZEE) de administración pública en ZEEP. Este proceso deberá ser aprobado por el órgano máximo de la ZEE pública y, una vez autorizada la transformación, la administración será transferida a un operador privado, que continuará el procedimiento conforme a lo establecido en el reglamento.

“El Mincetur debe evaluar la zona, definir la expansión geográfica y promover las implementaciones. Luego, el Ministerio de la Producción (Produce) debe presentar un proyecto de ley para que el Congreso apruebe la creación de la ZEEP”, explicó Picón.

De acuerdo con Castillo, la solicitud de creación presentada por un operador podría llegar al Congreso en menos de tres meses. Posteriormente, tras la aprobación parlamentaria —cuyo plazo aún es indeterminado— la norma sería publicada en un máximo de 10 días. “Hemos buscado achicar los plazos para que no sean indeterminados”, explicó.

¿Qué le falta al reglamento?

Aunque el reglamento de las Zonas Económicas Especiales Privadas (ZEEP) aún requiere mayores precisiones, Castillo señaló que el marco recientemente publicado resulta suficiente para iniciar el desarrollo de proyectos en Perú. No obstante, indicó que el gremio busca perfeccionar aspectos vinculados al inicio del periodo de vigencia de los incentivos tributarios, proponiendo que este se contabilice desde la instalación del usuario y no desde el comienzo de operaciones del operador privado.

Castillo también cuestionó el requisito de inversión mínima de 2.000 UIT por considerarlo elevado, planteando su reducción para facilitar la participación de pequeñas y microempresas. Asimismo, sostuvo que entre las actividades permitidas deberían incorporarse servicios tecnológicos, como los data centers.

Por MundoMaritimo