El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) de Perú informó que durante el último año consolidó una serie de proyectos portuarios que contempla inversiones superiores a US$2.300 millones para ampliar y modernizar la infraestructura de siete puertos del país. Las iniciativas buscan fortalecer el Sistema Portuario Nacional, atender el crecimiento del comercio exterior y reducir los costos logísticos.
Uno de los principales proyectos corresponde al Puerto de Matarani, donde el 6 de noviembre de 2025 se suscribió una adenda para su modernización. La iniciativa contempla inversiones por US$705 millones durante los próximos 30 años y prevé duplicar la capacidad operativa del terminal.
En el Puerto del Callao, durante 2026 entró en operación la Etapa 3A del Terminal Norte Multipropósito, con una inversión de US$77,9 millones. Las obras permitieron aumentar la capacidad de almacenamiento de granos de 25.000 a 85.000 toneladas, incorporar dos descargadores continuos y habilitar un nuevo patio de contenedores de 2,13 hectáreas. A fines de junio también comenzó la ejecución de la Etapa 3B, que contempla una inversión de US$350,3 millones destinada a la construcción y modernización de muelles, trabajos de dragado e incorporación de nuevas grúas pórtico.
En febrero de este año fue aprobado el componente de infraestructura del Terminal de Embarque de Concentrados de Minerales y Descarga de Hidrocarburos, proyecto que considera inversiones por US$160 millones para ampliar la capacidad de embarque de minerales y asegurar el abastecimiento de combustibles para Lima, la zona centro del país y el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.
Por otra parte, en abril de 2026 se aprobó la actualización del Plan Maestro del Terminal Portuario de Lambayeque, que proyecta inversiones por US$616 millones para desarrollar el terminal en tres etapas. El proyecto beneficiará a siete regiones del norte y nororiente del país y busca consolidar un corredor logístico que conecte la Amazonía con los mercados internacionales.
El MTC también informó la finalización de inversiones en el Terminal Portuario de Salaverry, en la región de La Libertad, donde se construyó un almacén para residuos sólidos y se completó la segunda etapa de implementación de conexiones para contenedores refrigerados, obras que fueron recibidas por la Autoridad Portuaria Nacional.
En paralelo, el ministerio continúa desarrollando el proyecto del Antepuerto de Paita, cuyo estudio de preinversión tiene prevista su culminación en julio de 2026. La iniciativa contempla un área de estacionamiento para 200 vehículos de carga pesada y servicios para transportistas, con el propósito de optimizar el acceso al puerto y mejorar su eficiencia logística.
Por MundoMaritimo
Puerto del Callao contará con inversiones de US$2.300 millones por parte de sus concesionarios
D&C Group festejó 48 años de trayectoria en medio de nuevas inversiones y modernización de sus servicios
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