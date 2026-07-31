El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público de Perú (Ositrán) aprobó un nuevo factor de productividad de -4,44% para las tarifas máximas aplicables a los servicios portuarios del Nuevo Terminal de Contenedores del Callao – Zona Sur, operado por DP World Callao S.R.L. La medida estará vigente hasta el 17 de agosto de 2030.

El factor de productividad forma parte de la fórmula tarifaria RPI-X, prevista en el contrato de concesión y en el Reglamento General de Tarifas de Ositrán. Con la medida, se reduce el límite máximo que el concesionario podrá cobrar por los servicios portuarios regulados, lo que contribuye a contener los costos para los usuarios del terminal, aunque las tarifas seguirán sujetas al ajuste por la inflación de Estados Unidos. La resolución establece que el nuevo factor se aplicará con efecto retroactivo desde el 18 de agosto de 2025, en reemplazo del ajuste anterior.

La regulación abarca los principales servicios estándar del terminal, incluyendo las tarifas por atención de naves, operaciones con contenedores de 20 y 40 pies, tanto llenos como vacíos, además de las operaciones de transbordo. Para contenedores de dimensiones no convencionales, las tarifas se calcularán tomando como referencia las correspondientes a unidades de 20 y 40 pies.

Durante el proceso tarifario, uno de los principales puntos de discusión fue el tratamiento de la Inversión Complementaria Adicional (ICA). El equipo técnico de Ositrán concluyó que estos aportes, destinados a un fideicomiso para financiar proyectos priorizados, no constituyen inversiones en obras conforme al contrato de concesión y, por tanto, no pueden recuperarse mediante las tarifas reguladas del terminal.

DP World Callao solicitó en diversas oportunidades que la ICA fuera considerada dentro del cálculo del factor de productividad y planteó la necesidad de una definición distinta sobre el tratamiento de esas inversiones. Durante la audiencia pública realizada el 17 de julio de 2025, el concesionario reiteró su desacuerdo con la exclusión de dichos aportes.

El proceso incluyó consultas públicas y la recepción de observaciones de usuarios, gremios empresariales y del propio concesionario. Tras evaluar los antecedentes, el Consejo Directivo de Ositrán determinó mantener la regulación tarifaria de los servicios del terminal al considerar que no existe competencia efectiva en ese mercado.

Para calcular el nuevo factor de productividad, el regulador utilizó información correspondiente al período 2010-2024 y aplicó la metodología de "caja única", que considera el conjunto de la producción e insumos del concesionario.

El análisis concluyó que la diferencia en el crecimiento de los precios de los insumos entre la empresa y la economía fue de -2,08%, mientras que la diferencia en el crecimiento de la productividad total de factores alcanzó -2,36%. La suma de ambos componentes dio como resultado el nuevo factor de -4,44%, superior a la reducción de -2,66% aplicada durante el quinquenio anterior.

La resolución también establece que las nuevas tarifas deberán ser publicadas y comunicadas oficialmente a DP World Callao dentro de los tres días hábiles posteriores a su notificación. Si bien el concesionario podrá definir la estructura tarifaria interna de cada servicio, deberá respetar los límites máximos fijados por el regulador. Una nueva revisión quinquenal del factor de productividad se realizará al término del período de vigencia, conforme a las disposiciones del contrato de concesión.

Por MundoMaritimo