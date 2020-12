Según documentos de la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), un tanquero fletado por la Compañía Nacional de Petróleo de Irán (NIOC) está cargando crudo de Venezuela para exportación, esto es una nueva evidencia de las tácticas que están empleando ambos países para expandir su comercio en desafío a las sanciones de Estados Unidos. De la misma forma, Venezuela e Irán han profundizado su cooperación este año al intercambiar oro y otros productos básicos desde Caracas por alimentos, condensado de petróleo y combustibles de Irán, informó Reuters.

Varios clientes de PDVSA, incluido NIOC, están utilizando nombres de buques desguazados para esconder las rutas y las verdaderas identidades de los tanqueros que usan. Por ejemplo, un tanquero identificado en los documentos de carga de PDVSA como el "Ndros" arribó a José, principal puerto petrolero de Venezuela la semana pasada, para cargar 1,9 millones de barriles de crudo pesado Merey 16 con destino a Asia, según muestran los documentos, además del análisis en el servicio de monitorización de buques TankerTrackers.com, que utilizó fotos satelitales para confirmar que el "Ndros" se llama realmente "Calliop", perteneciente al registro de Liberia y que fue desguazado en 2018, tal como revelaron bases de datos navieras internacionales.

El Ministerio de Petróleo de Venezuela, NIOC y PDVSA no respondieron a solicitudes de comentarios, según Reuters. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos declinó referirse al tema. Por su parte Ship Management Services Ltd, con sede en Hong Kong y que compró el Calliop en octubre según las bases de datos navieras, no pudo ser contactado para hacer comentarios.

Otro ejemplo es el tanquero "Horse" que se navegó en septiembre desde Irán hacia Venezuela y que entregó condensado, una forma muy ligera de petróleo, para que PDVSA lo mezclara con su petróleo extrapesado para formular crudo de exportación. La embarcación regresó a Irán en octubre cargado con petróleo pesado venezolano para NIOC, mostraron los programas de PDVSA. El tanquero fue identificado erróneamente en las bases de datos de PDVSA como "Master Honey".

A poco tiempo de un traspaso de mando, el Gobierno de Donald Trump, ha endurecido las sanciones de Estados Unidos contra Irán y Venezuela. A algunos clientes de PDVSA a los que se les había permitido intercambiar petróleo venezolano por combustibles bajo las sanciones de Estados Unidos les fueron suspendidas las autorizaciones en octubre. Pero el país norteamericano no ha interceptado embarcaciones que contribuyan al comercio entre Irán y Venezuela.

Varios petroleros iraníes más pequeños también han entregado gasolina a Venezuela, realizando viajes recurrentes entre los dos países desde mayo. En agosto, el Departamento de Justicia de Estados Unidos incautó 1,1 millones de barriles de gasolina iraní con destino a Venezuela en cuatro tanqueros de propiedad privada. Estos cargamentos fueron transferidos a otros dos buques que finalmente entregaron la gasolina en puertos de Estados Unidos para su subasta, la mayor incautación de combustible de Irán.

Por MundoMarítimo