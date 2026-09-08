El Canal de Panamá continúa siendo una de las principales rutas para el transporte marítimo entre los océanos Atlántico y Pacífico. Sin embargo, los períodos recurrentes de sequía asociados al fenómeno de El Niño han reducido la disponibilidad de agua en la cuenca del Canal, llevando a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) a aplicar restricciones que estarían empujando al sector a mirar detenidamente las rutas alternativas alrededor de Sudamérica.
Entre las opciones australes se encuentran el Paso de Drake y el Estrecho de Magallanes.
El Paso de Drake, ubicado entre Cabo de Hornos y la Antártica, expone a los buques a condiciones meteorológicas adversas. Gard apunta que, navegar en estas aguas implica “mayores movimientos del buque, esfuerzos estructurales, desplazamiento de la carga, daños asociados al mal tiempo, ingreso de agua sobre cubierta y dificultades para la maquinaria durante períodos prolongados de movilización”.
El Estrecho de Magallanes, por su parte, reduce parte de la exposición al océano abierto, pero requiere una navegación más compleja. El tránsito comprende “canales estrechos, corrientes fuertes y aguas restringidas, además de requerimientos de practicaje y una mayor dependencia del conocimiento de las condiciones locales”, apunta el reporte.
La elección entre ambas alternativas puede depender de las condiciones meteorológicas previstas. Ante pronósticos adversos para el Paso de Drake, un capitán puede optar por el Estrecho de Magallanes para reducir la exposición al mal tiempo. Esta decisión, sin embargo, implica considerar los requerimientos de navegación y los eventuales costos de practicaje.
Practicaje y responsabilidades del capitán
Los requerimientos de practicaje en el Estrecho de Magallanes varían según el tramo de la ruta. Para buques que realizan un tránsito entre ambos océanos, el practicaje no es obligatorio en el sector comprendido entre Punta Arenas y el faro Félix—en el extremo austral de Chile—, siempre que la nave no recale en puertos chilenos ni navegue por aguas interiores.
Si el capitán decide mantener prácticos después de Punta Arenas por razones de seguridad, pueden generarse costos adicionales.
La experiencia de reclamaciones gestionadas por Gard muestra que una parte de las disputas se ha producido entre armadores y fletadores por los costos de practicaje asumidos en ese tramo, donde el servicio no es obligatorio, pero puede mantenerse por razones de seguridad.
También se han registrado situaciones en que los capitanes han preferido el Estrecho de Magallanes debido a las condiciones meteorológicas previstas en el Paso de Drake, mientras los fletadores han mostrado reticencia a asumir los costos adicionales de practicaje.
En otros casos, las autoridades de Chile han establecido practicaje obligatorio debido a deficiencias técnicas del buque, como fallas en los sistemas ECDIS o problemas en el motor principal. También se han requerido escoltas de remolcadores en determinadas circunstancias.
Decisiones de ruta y contratos de fletamento
Aunque un fletador puede solicitar que el buque siga una determinada ruta, el capitán mantiene la responsabilidad final sobre la seguridad de la nave, su tripulación y la carga. Si considera que una ruta no ofrece condiciones seguras debido, por ejemplo, a un pronóstico meteorológico severo, puede optar por una alternativa razonable para proteger al buque y a las personas a bordo.
Por ello, si las condiciones del Paso de Drake son consideradas inseguras, el capitán puede decidir utilizar el Estrecho de Magallanes. En estos casos, los armadores deberían documentar los fundamentos de la decisión mediante antecedentes como pronósticos meteorológicos, recomendaciones de planificación de rutas y registros del viaje.
La distribución de los costos de practicaje también debe revisarse en el contrato de fletamento. Cuando el acuerdo establece que los fletadores asumen únicamente los costos de practicaje obligatorio, los servicios contratados en el tramo entre Punta Arenas y el faro Félix, donde no son obligatorios, podrían quedar a cargo del armador.
Por este motivo, las partes deben revisar las disposiciones contractuales aplicables y, cuando sea posible, acordar previamente el tratamiento de estos gastos para evitar controversias posteriores.
Gard también ha identificado contratos de fletamento que incluyen cláusulas específicas para los tránsitos por el estrecho de Magallanes y el paso de Drake. Estas disposiciones pueden establecer de antemano criterios sobre selección de ruta, costos de practicaje y distribución de riesgos.
Exigencias técnicas de las rutas australes
Las condiciones del extremo austral del continente también plantean consideraciones técnicas. La experiencia de reclamaciones indica que durante el invierno algunos buques pueden enfrentar problemas relacionados con el combustible cuando sus características de diseño no están adaptadas a operaciones prolongadas en ambientes fríos.
Otro aspecto corresponde a la búsqueda de refugio frente a condiciones meteorológicas adversas en el Pacífico, particularmente frente a la costa sur de Chile. Los buques pueden ingresar a canales y vías de navegación confinadas para reducir su exposición al mal tiempo, pero esta alternativa incrementa las exigencias de navegación.
Por MundoMaritimo
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