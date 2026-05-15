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15 de Mayo de 2026 Paraguay contará con nuevo remolcador fluvial que operará en la Hidrovía Paraguay-Paraná a partir de 2027 Nave, que será construida por Concordia Damen, contará con 41 metros de eslora y 15,5 de manga

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Un nuevo remolcador fluvial, que será abanderado en el registro de Paraguay, será construido para operar  en la Hidrovía Paraguay-Paraná, según confirmó la compañía neerlandesa Concordia Damen. Su entrega está prevista para 2027. El proyecto se desarrolla en un contexto marcado por el debate sobre el fortalecimiento institucional de la Marina Mercante paraguaya y la propuesta de crear la Dirección Nacional de Marina Mercante (DINAMER), iniciativa impulsada por sectores navieros, portuarios y logísticos del país sudamericano.

Paraguay Fluvial & Logística indicó que la unidad corresponde al diseño CDS 4115 y tendrá 41 metros de eslora y 15,5 metros de manga. Además, estará equipada con motores Caterpillar con una potencia total de 5.490 HP.

El remolcador fue diseñado específicamente para responder a las condiciones operativas de la Hidrovía Paraguay-Paraná, incluyendo períodos de bajante y restricciones derivadas de bajos niveles hidrométricos. Según la información entregada, podrá operar con profundidades reducidas de hasta seis pies.

La unidad tendrá capacidad para movilizar convoyes de hasta 12 barcazas, conformando conjuntos de aproximadamente 281 metros de eslora por 48 metros de manga, destinados al transporte de carga en el corredor fluvial regional.

Aunque no se informó el nombre del armador paraguayo, la embarcación prestará servicios en una de las principales rutas utilizadas por el comercio exterior de Paraguay y regional.

Detalles adicionales 

Desde Concordia Damen señalaron que el proyecto refleja la demanda por embarcaciones adaptadas a las condiciones de navegación interior en Sudamérica. El gerente técnico de la compañía, Bert Duijzer, indicó que la adjudicación reconoce la experiencia de la firma en operaciones de bajo calado en la región.

La incorporación de nuevas unidades especializadas se produce mientras la flota paraguaya continúa ampliando su participación en el sistema hidroviario regional. Paraguay mantiene una de las mayores flotas fluviales del mundo en cantidad de barcazas y participa en el transporte de combustibles, granos, minerales y carga contenerizada.

Por MundoMaritimo

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