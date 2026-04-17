Panamá participará, por primera vez, en la Asamblea de la Organización Hidrográfica Internacional (OHI), tras formalizar su adhesión a este organismo, en un paso estratégico como actor clave en la gobernanza marítima global.

Como paso indispensable para formalizar la adhesión de la República de Panamá, la delegación panameña —liderada por el administrador de la Autoridad Maritima de Panamá (AMP), Luis Roquebert— hará entrega oficial del pabellón nacional ante Su Alteza Serenísima Alberto II de Mónaco, como jefe de Estado del país sede de la Asamblea, que se celebrará del 19 al 23 de abril de 2026. Este acto protocolar, que contará con la presencia de los 104 Estados miembros, simboliza la integración definitiva del país a la comunidad hidrográfica internacional.

De este modo, la adhesión de Panamá, aprobada tras la promulgación de la Ley 479 de 2025, garantiza la seguridad de la navegación y de la vida humana en el mar y la protección del medio marino.

Como uno de los principales Estados de abanderamiento del mundo y un nodo estratégico del comercio marítimo global, Panamá aporta a la OHI una posición privilegiada, respaldada por sus 50 puertos, el Canal de Panamá y una extensa línea costera de aproximadamente 2,950 kilómetros, junto a una zona económica exclusiva cercana a los 210,000 kilómetros cuadrados.

Este encuentro constituye el principal foro internacional para la toma de decisiones en materia de hidrografía, cartografía náutica y servicios de información marítima.

La incorporación del país fue destacada por el director de la OHI, Luigi Sinapi, quien subrayó que la membresía de Panamá fortalecerá la seguridad de la navegación, la calidad de las cartas náuticas y la resiliencia del comercio marítimo global, al tiempo que potenciará la cooperación técnica regional e internacional.

A través de su membresía, Panamá podrá contribuir activamente al desarrollo e implementación de estándares hidrográficos internacionales, incluyendo el modelo S-100, que marca una transformación en la forma en que se gestionan y utilizan los datos para la navegación moderna. Asimismo, tendrá la oportunidad de integrarse a iniciativas globales como la Batimetría Colaborativa y los proyectos Seabed 2030, orientados a mapear el fondo oceánico a escala mundial.

El administrador de la AMP ha reiterado el compromiso institucional de liderar la elaboración de una hoja de ruta nacional, con acciones a corto, mediano y largo plazo, que permitan consolidar la participación activa de Panamá dentro de la OHI.

La adhesión de Panamá a la OHI se da, además, en un contexto de fortalecimiento de su liderazgo en la gobernanza oceánica y ambiental. El país cuenta actualmente con 46 Áreas Marinas Protegidas y ha anunciado que estas cubrirán más del 54% de sus aguas nacionales y superando metas globales como el objetivo 30×30.

Adicionalmente, Panamá ha sido uno de los primeros países en ratificar el Acuerdo sobre la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina en áreas fuera de la jurisdicción nacional (BBNJ), reafirmando su compromiso con la sostenibilidad de los océanos.

Por MundoMaritimo