La Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile, CNDC, entidad gremial que agrupa y representa a los empresarios del transporte terrestre de carga por carretera en Chile, posee representatividad en las 15 regiones del país y está compuesta por asociaciones y federaciones regionales. Su presidente, Juan Araya, conversó con MundoMarítimo sobre los principales problemas que afectan al gremio y que podrían derivar en movilizaciones locales.

¿Cuántos asociados tienen en este momento?

-Tenemos más de 12.000 asociados, 126 asociaciones gremiales y cinco federaciones.

¿Qué implicancias ha tenido para los camioneros el cobro por pesaje en las carreteras?

-A los camioneros chilenos les cobran y no puede ser. Tenemos una reunión con la ministra y la dirección portuaria, para hablar de esto. Dicen que el cobro es porque se trata de un asunto privado y no fiscal. Es obligación salir pesado porque si no nos sacan multa, hay un negociado. Con eso. A los bolivianos no les cobran, porque están en el Tratado de 1904 y ahí no había ni romanas, por eso no les cobran.

¿Qué otros problemas están experimentando?

-No hay áreas de descanso, los camioneros no pueden dormir y no hay seguridad, por lo que se exponen a robos. El camión queda en aparcaderos donde no hay nada, ni baño. Si ocurre algo, las distancias son demasiado largas para dar aviso a la fiscalía y sino lo que pasa es que se archiva el caso. Es un problema de todo el país, las áreas de descanso que se necesitan son para los choferes, no solo para los camiones.

¿Y cómo ven los impuestos que están pagando?

-El impuesto especifico se termina ahora en diciembre y es un tema que tenemos que conversar con las autoridades. Estamos descontando el impuesto específico hace cuatro años, pero el petróleo ha subido 160 pesos el litro y para nosotros subir las tarifas es casi imposible. Absorbemos mayores costos, porque hay mayor competencia.

¿Cómo describiría la relación de los transportistas terrestres con los puertos?

-Siempre hay abusos con los camioneros. En los puertos las tarifas son miserables cuando portean, entonces una persona busca a camioneros pequeños y les corta la cola. Además, hay asociaciones gremiales que trabajan como empresa.

¿No hay una tarifa estándar en cada puerto?

-Las tarifas son muy variables. El porteo dentro del puerto es un misterio, cada uno pide lo que quiere, no hay una regulación. Además, a veces pagan a 60 o 90 días o simplemente no pagan.

¿Cómo se están comportando los tiempos de espera en los terminales?

Las esperas son de entre y cinco horas, pero también son días enteros de repente. Eso tiene que mejorar con la integración. Está mejorando en algunos puertos como San Antonio, también en los puertos de Biobío ha sido súper ágil.

¿Se prevén movilizaciones durante el año para que se escuchen sus demandas?

-Va a haber movilizaciones locales. En los puertos, cuando las tarifas sean miserables, la gente se va a movilizar.

Por MundoMarítimo