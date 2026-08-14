Las órdenes globales de construcción de buques se redujeron en más de la mitad en julio respecto del mes anterior, con China ampliando su ventaja sobre Corea del Sur al concentrar más de 80% del volumen total. En tanto, Corea del Sur mantuvo una posición superior en el tamaño promedio de las órdenes por buque.

Según Clarksons Research, las órdenes globales de julio alcanzaron 3,57 millones de Tonelaje Bruto Compensado (CGT), correspondientes a 137 buques. El resultado representó una disminución de 56% frente a los 8,03 millones de CGT registrados el mes anterior y fue 22% inferior al mismo período del año anterior.

Por país, Corea del Sur obtuvo pedidos por 570.000 CGT, correspondientes a 21 buques, con una participación de 16% del total. China, en tanto, concentró 81%, con 2,90 millones de CGT y 111 buques.

Corea del Sur mantiene foco en segmentos de alto valor

Aunque China lideró ampliamente en volumen de órdenes, Corea del Sur la superó en el tamaño promedio de las órdenes por buque. En los astilleros surcoreanos, el promedio alcanzó aproximadamente 40.000 CGT por unidad, frente a unas 27.000 CGT en China.

Esta diferencia se atribuye a la concentración de los astilleros surcoreanos en órdenes de buques de alto valor agregado, como los buques tanque de gas natural licuado (GNL) y grandes buques “ecológicos”.

Representantes de la industria también consideran que factores estacionales, incluida una menor cantidad de días operativos debido al inicio de la temporada de vacaciones de verano en el hemisferio norte, contribuyeron a la desaceleración de los pedidos durante julio.

El desempeño acumulado entre enero y julio muestra, sin embargo, una expansión del mercado. Las órdenes globales alcanzaron 50,93 millones de CGT, un aumento de 65% respecto del mismo período del año anterior, impulsado por una creciente demanda de buques para el transporte de energía en medio de la inestabilidad geopolítica.

Durante este período, Corea del Sur obtuvo órdeness por 8,70 millones de CGT, 61% más que un año antes. China, por su parte, alcanzó 38,02 millones de CGT, con un crecimiento de 107% y una participación de 75% del mercado.

China también amplía libro de órdenes

Los libros de órdenes, que reflejan la carga de trabajo futura, mostraron una evolución divergente entre ambos países.

A fines de julio, los pedidos a nivel global alcanzaron las 211,75 millones de CGT, 2,32 millones de CGT más que el mes anterior. China incrementó su libro de órdenes en 3,61 millones de CGT respecto de junio, hasta 140,22 millones de CGT, equivalente a 66% del total.

Corea del Sur, en cambio, registró 38,23 millones de CGT solicitados, correspondiente a 18% del total y 480.000 CGT menos que el mes anterior. Con ello, la brecha con China también se amplió en términos de aseguramiento de carga de trabajo futura.

Independientemente de las fluctuaciones en el volumen de órdenes, las tarifas de construcción naval mantuvieron una firme tendencia al alza. A fines de julio, el índice de precios de nuevas construcciones se situó en 185,49 puntos, 0,34 puntos por encima del cierre de junio y aproximadamente 29% sobre el nivel registrado en julio de 2021.

Por tipo de buque, los portacontenedores de ultra grandes (ULCS) registraron el mayor precio, con US$259,50 millones, seguidos por los buques tanque GNL, con US$248,50 millones, y los Very Large Crude Carriers (VLCC), con US$130,50 millones, evidenciando la fortaleza de los segmentos de naves de mayor precio.

Por MundoMaritimo