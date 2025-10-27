Las órdenes globales de buques tanque de gas natural licuado (GNL) (o metaneros) registraron una fuerte disminución durante los primeros nueve meses de 2025, con 38 naves ordenadas, frente a 86 en el mismo periodo del año anterior, según datos de Drewry. La caída refleja el impacto de los altos precios de nuevas construcciones, el menor número de decisiones finales de inversión (FID) en proyectos de GNL y el efecto de recientes regulaciones ambientales y comerciales.
Al cierre del tercer trimestre, el descenso fue especialmente marcado en el segmento de LNG carriers (LNGC), con 17 órdenes frente a 73 en 2024, mientras que los buques de abastecimiento de GNL (LNGBV) mostraron mayor actividad, con 19 encargos. Además, se sumaron dos unidades flotantes de licuefacción (FLNG) ordenadas por la empresa mexicana Amigo LNG en los astilleros de Dubai Drydocks.
Pese al bajo nivel de nuevos contratos, las entregas continúan a buen ritmo, lo que redujo la proporción entre el libro de órdenes y la flota operativa a 41%. Actualmente, el registro mundial contabiliza 335 naves en construcción, distribuidas entre 289 LNGC, 37 LNGBV, 4 FSRU y 5 FLNG. Drewry prevé que la cifra total alcance alrededor de 50 buques en 2025, comparado con 96 en 2024, antes de repuntar el próximo año.
El tercer trimestre marcó un punto de inflexión con un repunte de la demanda: se ordenaron nueve LNGC, cinco LNGBV y dos FLNG. Entre los hechos destacados figura la decisión del grupo surcoreano Hanwha de ordenar dos buques LNGC bajo su propia cuenta, los primeros de este tipo registrados en Estados Unidos desde la década de 1970. Las unidades serán construidas parcialmente en Corea del Sur, con ensamblaje y abanderamiento final en territorio estadounidense. Esta medida se interpreta como una respuesta estratégica al reglamento USTR 301, que exige que 1% de las exportaciones estadounidenses de GNL sean transportadas por buques construidos y pertenecientes al registro de buques de Estados Unidos.
En cuanto a distribución geográfica, los astilleros surcoreanos mantienen el liderazgo con 65% del libro de órdenes de construcción, seguidos por los chinos, con 33%. Sin embargo, China no ha recibido órdenes de LNGC en 2025, debido a la incertidumbre generada por las normativas estadounidenses que afectan a los buques construidos en ese país.
Drewry anticipa que la pausa observada en 2025 será temporal. A partir de 2026, se espera un repunte en las inversiones impulsado por nuevos proyectos de GNL, mayor disponibilidad de espacios de construcción y la necesidad de reemplazar buques antiguos de propulsión a turbina de vapor. Asimismo, los avances en eficiencia energética y reducción de emisiones están incentivando la renovación de flotas ante la creciente presión regulatoria.
Por MundoMaritimo
Se prevé un mercado de graneles estable en 2024, pero con desafíos para 2025 y 2026
3713 compañías registradas, 50 países, 79 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.