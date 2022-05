Cuando la pandemia causaba sus primeros impactos en 2020 y se comenzaban a aplicar los cierres en muchos sectores industriales, incluyendo el portuario, se diagnosticó que este forzado escenario daría un impulso a la digitalización. Ya dos años transcurridos de aquello, MundoMarítimo conversó de forma virtual con José Néstor Ferri, Director de Desarrollo de Negocios de Prodevelop, para comprobar que tanto de esta proyección se ha concretado, especialmente en Latinoamérica.

La respuesta de Ferri es ambivalente: "creo que en parte sí y en parte no". Explica que en el trabajo entre empresas y entre la empresa y sus empleados se ha avanzado mucho, más no así en la operativa portuarias: "muchas reuniones se tienen de forma online, muchas decisiones son más ágiles; pero traspasar muchos procesos del mundo manual a digital, no están sencillo. Ahora se está empezando a invertir, pero en el negocio no se ha visto ese cambio real", evalúa.

Asume, además, que en el desafío de lograr que las operaciones portuarias sean controladas en un 100% desde un ambiente digital, aún queda bastante, especialmente en las internas por sobre las externas. "Afuera hay agentes muy grandes. La interacción entre naviera/ terminal/ puerto, más o menos funciona. Ahora, en los procesos internos es donde todo o casi todo se está haciendo en papel" y remarca, "en la carga/descarga, remolcaje, practicaje, es donde más queda".

Capacidad de adopción y resistencias

Ferri describe que en el escenario mundial se pueden observar gigantescos puertos de Asía realizar procesos en papel, mientras que algunos países latinoamericanos cuentan con ventanilla única y otros en Europa todavía no. Para Ferri los avances en digitalización tienen que ver más "con un tema de tamaño y capacidad de adopción de los puertos". En ese sentido plantea que en la región "la buena noticia es que no hay un desfase con otras zonas geográficas, pero la mala es que queda mucho por hacer". Esto especialmente porque los puertos medianos y pequeños (el perfil de la mayoría de los puertos de Latinoamérica) tienen más dificultades en avanzar.

En cuanto a los avances concretados explica que hay tres áreas donde se está invirtiendo mucho: los puertos verdes, idea cada vez más presente debido a los requerimientos de sostenibilidad y donde la digitalización ayuda en las mediciones; en los 'Ports Community Sytems' clásicos que surgieron para solucionar la parte administrativa y que ahora avanzan hacia la parte operativa; y las tareas de just in time que apunta a la mejora de la operativa del buque para hacer más eficientes sus recaladas. También Ferri, incluye entre los avances a la estandarización potenciada por el intercambio de información entre varios actores.

Para el ejecutivo de Prodevelop la importancia de digitalizar el sector portuario recae en que "es vital en la optimización [de procesos] y en la mejor toma de decisiones". Sin embargo, pese a esta promesa, suelen darse "resistencias" para avanzar. Explica que al ser un mercado de nicho se requieren proyectos muy a la medida que "necesitan de esfuerzos muy grandes por el implantador, que es la empresa tecnológica, y el usuario, que los pone en marcha". Señala que los usuarios suelen estar acostumbrados a hacer las cosas a su modo y no adaptarse, no ayuda a que el sistema se ponga en marcha. Sin embargo, indica que "está en manos de la industria ser capaz de liderar los proyectos con soluciones más sencillas y que generen que el usuario vea que el esfuerzo que hace mejora su día a día".

Grandes y pequeños actores

Pero hay fenómenos mundiales que podrían facilitar las cosas. Uno de ellos es la integración vertical, donde grandes actores navieros han afianzado su presencia e inversión- incluyendo la tecnología digital- en los puertos del mundo. "Más que una amenaza sería una oportunidad y vuelvo al tema de la estandarización. Si de verdad hubiera esa fuerza, nos simplificaría la vida a todos un poco. Por ejemplo: hay una empresa española que para varios países da el servicio a las navieras y estas le traspasan información y la empresa las adapta a las necesidades de cada país".

Destaca igualmente los esfuerzos de estandarización que han desarrollados los grandes actores de la industria marítimo-portuaria ante los grandes desafíos que esta meta implica: "Hace cuatro años todo el mundo veía que (la iniciativa) de IBM y Maersk, TradeLens, iba a ser un estándar que iba a dominar el mundo y hoy parece que ha perdido fuerza. La realidad es que el mundo es muy grande, las necesidades de cada puerto por satisfacer a su cliente cercano son muy importantes. Pero las empresas grandes están ello, y la mayoría se ha unido para estandarizar".

Pero si bien en la industria intervienen grandes actores; sobre todo en el sector importador/exportador existen otros de mucho menor calado que también deben subirse al carro de la digitalización para que el sistema funcione. Como ejemplo, Ferri menciona que "el puerto de Valencia invirtió en un sistema accesible vía web para los actores pequeños" y manifiesta que "Creo que los grandes actores tienen que ser los que inviertan en sistemas que los agentes más pequeños puedan utilizar. Si tú tienes 50 transportistas que no te dicen dónde están, no podrán conectarse. Así, el sistema no vale", destaca.

Externalización

Finalmente, para facilitar la digitalización de los procesos en los puertos, José Néstor Ferri señala que lo óptimo sería que "el puerto se dedique a la carga y nos deje a los tecnólogos enfrentarnos con la digitalización de los procesos, con la interacción con otros agentes, con el mantenimiento de los sistemas, con la evolución de las tecnologías y ofrecer como software as a service, la gestión portuaria". En sentido destaca la capacidad de Prodevelop de comprender que "cada puerto tiene su propia personalidad" y de "ofrecer los servicios y sistemas de una manera completamente externalizada".

Por MundoMarítimo