El mercado global de puertos y terminales de contenedores atraviesa un ciclo de desempeño destacado en los mercados bursátiles, impulsado por el actual contexto de tensiones geopolíticas y reconfiguración de las cadenas de suministro, de acuerdo con el más reciente informe Ports & Terminals: Financial Insight de Drewry.

Durante 2025, el índice de acciones portuarias de la consultora (DPEI) registró un alza de 24,7%, superando ampliamente al S&P 500, que avanzó 16,4% en el mismo periodo. Esta tendencia se acentuó hacia fines de año, cuando el índice portuario subió 13,8% en el cuarto trimestre, frente a solo 2,3% del indicador bursátil estadounidense.

Según el reporte, “los periodos de disrupción comercial benefician a los operadores portuarios, ya que las empresas adelantan embarques, redirigen cadenas logísticas y mantienen mayores inventarios”, factores que “respaldan los volúmenes portuarios y mejoran la visibilidad de ingresos”.

El desempeño relativo se ha mantenido en 2026, con el DPEI acumulando un alza de 10,4% en lo que va del año, mientras que el S&P 500 muestra una caída de 3,9%. No obstante, desde el inicio del conflicto entre Estados Unidos e Irán, ambos índices han corregido, reflejando el impacto de la incertidumbre global sobre los mercados.

En términos operativos, el informe destaca que los volúmenes movilizados en los puertos de contenedores crecieron un 7,5% interanual en el cuarto trimestre de 2025, cifra en línea con el 7,7% registrado por la muestra analizada por Drewry.

Sin embargo, el crecimiento ha sido dispar. Por un lado, los operadores globales de terminales mostraron un incremento de 12,8% en volúmenes, mientras que los operadores regionales registraron una contracción de 1,9%. “La brecha estuvo impulsada en gran medida por casos atípicos”, señala el informe, citando expansiones significativas en algunos actores frente a caídas en otros.

El sólido dinamismo en volúmenes se ha traducido en mejoras financieras relevantes. “Los principales operadores reportaron un fuerte crecimiento en ingresos, con muchos registrando aumentos de dos dígitos”, lo que derivó en un incremento del EBITDA y en una mejora de los márgenes.

En este contexto, compañías como ICTSI y Westports destacaron por su desempeño, con incrementos tanto en ingresos como en EBITDA, acompañados de una expansión en sus márgenes operativos.

El análisis de rentabilidad revela una alta dispersión entre operadores. Mientras algunas compañías presentan retornos sobre el capital invertido (ROIC) por debajo del promedio, otras se sitúan significativamente por encima, reflejando “la diversidad de modelos operativos, portafolios de activos y perfiles de inversión” en el sector.

En cuanto a las perspectivas del sector, Drewry mantiene una visión positiva para las acciones de los operadores portuarios, aunque advierte sobre riesgos persistentes. “Las tensiones geopolíticas, las disrupciones en la oferta y el desvío de buques siguen generando incertidumbre en los flujos comerciales globales”, indica el reporte.

En este escenario, la consultora subraya que los operadores con presencia diversificada en múltiples rutas comerciales están mejor posicionados para gestionar la volatilidad y sostener su desempeño financiero.

Por MundoMaritimo