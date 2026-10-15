X-Press Feeders mantiene su posición como el mayor operador feeder del mundo por capacidad, pese a registrar una contracción interanual del 7,1%, según el análisis de Alphaliner al 21 de septiembre. En paralelo, Global Feeder Shipping (GFS) incrementó su capacidad un 30,9%, acercándose al segundo lugar ocupado por DP World y superando a ambos competidores en los tráficos vinculados con Medio Oriente y el subcontinente indio.
La línea naviera basada en Singapur, situada en el puesto 14 del Top 100 de Alphaliner, opera 182.776 TEU, unos 13.987 TEUs menos que en septiembre de 2025. La consultora atribuye principalmente esta reducción a las consecuencias del conflicto en Medio Oriente, que obligaron a la compañía a recortar servicios en la región.
DP World, que a fines de 2025 cambió la marca de su división de transporte marítimo de corta distancia y feeder de Unifeeder a Shipping Solutions, conserva el segundo puesto con 147.807 TEUs, un 2,5% menos interanual. GFS, basada en Dubái y participada en un 81% por AD Ports Group, alcanzó 145.116 TEUs. Según Alphaliner, este crecimiento la sitúa “a menos de 2.700 TEUs de DP World, frente a una diferencia de más de 40.000 TEUs un año atrás”.
La disminución de X-Press Feeders se concentró en las rutas relacionados con Medio Oriente y el subcontinente indio, donde su capacidad cayó aproximadamente 38.000 TEUs, equivalentes al 34,2%. Entre los servicios suspendidos figura el Jebel Ali–Lejano Oriente, denominado ‘JFX’, operado junto con Heung-A Line, Sinokor y TS Lines, al que X-Press aportaba 16.700 TEUs. Parte de esa capacidad fue trasladada a un circuito entre el Lejano Oriente y el subcontinente indio.
En contraste, la compañía aumentó su capacidad en las rutas intraeuropeas un 7,4%, unos 2.900 TEUs, y en Latinoamérica un 17,7%, aproximadamente 5.100 TEUs. En esta última región lanzó el servicio norte de Colombia–Panamá ‘NCX’, con 2.600 TEUs adicionales. Además, “se convirtió en el único operador del Caribbean Feeder Service, ‘TGX’”, señala Alphaliner. Dicho servicio pasó a operar con tres buques, frente al único buque que la línea aportaba un año antes, sumando otros 2.600 TEUs.
X-Press Feeders también ingresó este año a la ruta Lejano Oriente–Europa mediante el despliegue del “X-PRESS Odyssey”, de 4.785 TEUs, en un servicio hacia el Mediterráneo operado conjuntamente con China United Lines y GFS.
En Shipping Solutions de DP World, los recortes también respondieron al conflicto. Su capacidad en las rutas vinculadas con Medio Oriente y el subcontinente indio disminuyó 7.500 TEUs, mientras permaneció relativamente estable en las demás regiones. La línea naviera abandonó varios circuitos relacionados con el Golfo Pérsico y compensó parcialmente esas pérdidas mediante nuevos despliegues y buques de mayor capacidad. Actualmente opera 85 naves, frente a 94 en 2025, pero su tamaño promedio aumentó de 1.613 a 1.739 TEUs.
GFS siguió una trayectoria diferente. Su capacidad en Medio Oriente y el subcontinente indio creció un 26,9%, unos 21.600 TEU, hasta superar ligeramente los 100.000 TEUs, alrededor del 70% de su flota total. El avance fue impulsado por cuatro nuevos servicios que, en conjunto, incorporaron 28.000 TEUs.
“Mientras sus dos principales competidores redujeron su presencia en la región, GFS mantuvo su red prácticamente intacta”, destaca la consultora. La línea naviera sustituyó recaladas en el Golfo Pérsico por puertos del Mar Rojo y amplió su cobertura hacia rutas vecinas. Así, superó los aproximadamente 73.500 TEUs de X-Press y 70.500 TEUs de DP World en ese mercado.
África, aunque representa un segmento menor, registró el mayor crecimiento porcentual de GFS: su capacidad desplegada aumentó un 74,9%, aproximadamente 6.480 TEUs, hasta alcanzar 15.100 TEUs.
Por MundoMaritimo
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