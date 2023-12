Los armadores no operadores, Shoei Kisen, y la línea naviera Ocean Network Express (ONE) recibieron el buque Megamax "ONE Intelligence", con una capacidad de 24.136 TEUs, construido por Imabari, Japón. Esta nave representa la última de las seis gemelas de propulsión convencional que Shoei Kisen fletará a ONE bajo un contrato a largo plazo, reporta Alphaliner.

El "ONE Intelligence" se unirá a sus cinco predecesores en el servicio 'FE3' Lejano Oriente-Europa de THE Alliance, que ahora opera con una flota completamente Megamax. Además de los seis buques de ONE, el servicio incluye naves de 23.664 TEUs propulsadas por GNL de Hapag-Lloyd y buques convencionales de 23.964 TEUs de HMM.

Características técnicas

Con una eslora de 399,90 metros y una manga de 61,40 metros (24 filas), el buque está equipado con un motor principal MAN B&W 9G95ME-C de 62.000 kW, que le otorga una velocidad de servicio de hasta 22 nudos. Cuenta con la capacidad para movilizar hasta 2.000 contenedores refrigerados y como característica única posee una bahía de carga adicional de 40 pies en el castillo de proa, la cual está protegida por un rompeolas.

Cabe destacar que dado que el servicio actual 'FE3' de la ruta Lejano Oriente-Europa navega alrededor del Cabo de Buena Esperanza, agregando aproximadamente 7.500 millas de distancia de navegación a cada itinerario de ida y vuelta, el servicio semanal debería absorber temporalmente al menos dos buques adicionales o tolerar lagunas en sus recaladas.

Por MundoMaritimo