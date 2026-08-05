Ocean Network Express (ONE) reportó ingresos por US$4.539 millones y una utilidad neta de US$31 millones durante el primer trimestre de su ejercicio fiscal 2026 (1 de abril y el 30 de junio). La línea naviera destacó que estos resultados reflejan su capacidad para mantener un desempeño resiliente en un entorno marcado por mayores costos operacionales derivados de las tensiones en Medio Oriente.
En el período, la línea naviera registró un EBITDA de US$707 millones y un EBIT de US$76 millones, mientras que movilizó 3,257 millones de TEUs, con una tarifa promedio de flete de US$1.300 por TEU. Según ONE, la combinación de una recuperación de la demanda de carga durante mayo y junio, junto con una gestión disciplinada de la capacidad, permitió mantener una alta utilización de su flota y mejorar los rendimientos.
El CEO de ONE, Till Ole Barrelet, señaló que "el primer trimestre reflejó un mercado exigente, con las disrupciones en Medio Oriente elevando los costos de combustible y de operación en toda la industria. A medida que la demanda se recuperó durante el trimestre, mejoramos los rendimientos y mantuvimos una alta utilización de nuestra capacidad".
El ejecutivo agregó que "hemos elevado nuestra proyección para el conjunto del ejercicio fiscal y seguimos enfocados en mantener la agilidad operacional a medida que evolucionan las condiciones del mercado. Esto refleja la dedicación de nuestro equipo global y el avance constante de nuestra estrategia ONE2030".
Entorno de mercado
ONE indicó que el entorno comercial cambió significativamente durante el trimestre. Tras una demanda mixta en abril, los volúmenes de carga mostraron una recuperación sostenida en mayo y junio, impulsados principalmente por mayores exportaciones desde China.
La compañía explicó que este comportamiento respondió al adelantamiento de embarques ante eventuales incrementos en los recargos por combustible, posibles cambios arancelarios y la reposición de inventarios, factores que impulsaron especialmente a la ruta Transpacífico. Asimismo, la ruta Asia-Europa continuó recuperándose.
En paralelo, aunque la flota global de portacontenedores aumentó en más de 300.000 TEUs durante el trimestre, superando una capacidad total de 34 millones de TEUs, parte de esa nueva oferta fue absorbida por las disrupciones en el Estrecho de Ormuz y por la persistente congestión portuaria, lo que limitó el incremento efectivo de la capacidad disponible.
Como resultado, las condiciones de oferta y demanda se estrecharon, favoreciendo un incremento de las tarifas de flete en diversas rutas marítima. En particular, ONE destacó que los servicios entre Asia y Europa operaron a plena capacidad, mientras que las rutas del Transpacífico y hacia Latinoamérica lideraron el crecimiento de la demanda durante el período.
Perspectivas
De cara al resto del ejercicio fiscal 2026, ONE revisó al alza sus expectativas financieras. La línea naviera elevó su proyección de utilidad para el año completo desde US$300 millones a US$900 millones, respaldada por el fortalecimiento de la demanda y la evolución positiva de las tarifas de flete observada desde el primer trimestre.
ONE prevé que los niveles de tarifas spot se mantengan elevados, especialmente durante el segundo trimestre fiscal, impulsados por la solidez de la demanda en distintas rutas comerciales. Si bien ajustó sus proyecciones para la segunda mitad del año considerando mayores costos de combustible, espera que el mejor desempeño del primer semestre compense ampliamente ese impacto.
Respecto al escenario operativo, ONE indicó que su proyección asume una normalización de las condiciones en el Estrecho de Ormuz durante octubre, mientras que el desvío de los servicios por el Cabo de Buena Esperanza continuará durante todo el ejercicio fiscal.
Por MundoMarítimo
ONE reporta utilidad de US$338 millones en el año fiscal 2025 pese a un entorno volátil
ONE incrementa en un 44% interanual sus ingresos del tercer trimestre del año fiscal 2024
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