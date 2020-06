One Network Enterprises (ONE), y PSA Cargo Solutions, división PSA International (PSA), anunciaron una asociación estratégica para ampliar los servicios en operaciones y logística en terminales mundiales. A través de esta asociación, la plataforma One Network expande aún más las capacidades del servicio de PSA como Proveedor Líder de Logística (LLP) para los clientes globales de 3PL, incluyendo servicios de extremo a extremo en tierra y mar (e2e) para la logística global y el almacenamiento basado en puertos. La solución conjunta proporcionará una capacidad total de visibilidad de rastreo y localización, alertas y notificaciones, y una torre de control de la cadena de suministro completa, incluyendo aplicaciones móviles, que manejan miles de reservas al mes en casi 100 rutas de transporte globales en toda Asia y la UE.

"PSA es un líder en operaciones y logística de terminales globales con una visión de redes de suministro que coinciden con las nuestras", dijo Bruce Jacquemard, Jefe de Ingresos de One Network Enterprises. "Combinando las capacidades únicas de la plataforma One Network con los servicios de PSA en la logística global y el almacenamiento en los puertos se concretará un cambio de juego en el de la cadena de suministro marítimo mundial y desbloqueará un enorme valor comercial para los clientes. Juntos, podremos ofrecer visibilidad en tiempo real y una toma de decisiones optimizada en cuanto a costos para los clientes que no tiene paralelo".

"Nos complace asociarnos con One Network Enterprises en esta relación estratégica para aumentar el valor que PSA Cargo Solutions puede ofrecer", manifestó Ghim Siew Ho, Jefe del Grupo Soluciones comerciales, de estrategia y de carga de PSA International. "Como operador global de terminales, PSA se sitúa en puntos nodales clave de la cadena de suministro. Nuestra visión es conectar la cadena de suministro comunidades y les da la posibilidad de mover sus bienes con mayor inteligencia, agilidad y resistencia. Aumentando las actuales capacidades físicas y digitales del PSA con una tecnología de red líder, creemos que podemos ampliar las funcionalidades de nuestro CALISTA en beneficio de los interesados en la cadena de suministro".

Las capacidades específicas de la solución conjunta incluyen:

- Planificación de envíos, gestión de pedidos y ejecución, incluyendo la planificación y gestión de pedidos, y optimización.

- Gestión de excepciones, incluyendo alertas y actualizaciones de detención y demora.

- Gestión del transporte marítimo, por carretera y ferroviario, incluida la reserva de barcazas.

- Gestión de tarifas.

- Confirmación de pedidos, actualizaciones de estado e informes, con informes online como físicos.

- Gestión de envíos multimodales.

- Gestión de documentos, incluida la carga y el seguimiento de documentos.

- Facturación.

El sistema también optimizará el transporte, la planificación y el trazado de rutas para el transporte local y transfronterizo distribución, incluida la optimización de los medios de transporte alternativos. En el futuro, la solución conjunta también proporcionará una plataforma para el proceso comercial adicional de la cadena de suministro servicios de subcontratación (BPO) proporcionados por el PSA para los expedidores.

La plataforma NEO de One Network ofrece una solución completa para la cadena de suministro autónoma gestión desde el suministro entrante hasta el cumplimiento de los pedidos de salida y la logística, incluida la gestión cruzada soluciones del sistema de gestión de transporte regional y fronterizo (TMS). La red en tiempo real de One Network abarca tanto la planificación como la ejecución, con el aprendizaje de la máquina y el agente inteligente tecnología para permitir la optimización de la red de suministro de varios niveles, junto con una rápida identificación de excepciones y resolución autónoma.

Por MundoMarítimo