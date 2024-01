Ocean Network Express (ONE) anunció la Aprobación en Principio (AiP) para un buque de combustible dual de amoníaco. Junto con la inversión en 12 naves de metanol de combustible dual, esto marca otro hito para ONE en su viaje hacia el objetivo de cero emisiones netas para 2050.

El nuevo buque de 3.500 TEUs fue desarrollado conjuntamente por ONE, Nihon Shipyard Co. (NSY) y la sociedad de clasificación DNV, como parte de un proyecto de desarrollo conjunto establecido a finales de 2022 entre las tres partes.

ONE ha estado estudiando la viabilidad del amoníaco como combustible alternativo para la emisión cero de acuerdo con la hoja de ruta para combustibles alternativos desarrollada por la ONE en 2022. Junto con la hoja de ruta, la ONE participó en un estudio piloto de seguridad del bunkering de amoníaco dirigido por la GCMD.

"El amoníaco es sin duda uno de los principales focos de nuestra investigación, ya que tiene un gran potencial para generar menos emisiones de gases de efecto invernadero que los combustibles convencionales. Estamos encantados de haber avanzado tanto y seguiremos estudiando el amoníaco", declaró Koshiro Wake, vicepresidente Senior del Departamento de Estrategia Corporativa y Sostenibilidad de ONE.

Por su parte, Cristina Sáenz de Santa María, directora regional del Sudeste Asiático, Pacífico e India, Marítimo de DNV comentó que "el amoníaco es uno de los futuros y prometedores combustibles del sector marítimo con gran potencial para su descarbonización. Confiamos en que las normas de DNV para el amoníaco ayudarán a nuestros clientes a adoptar con seguridad este nuevo tipo de combustible una vez que la infraestructura esté en marcha. Estamos agradecidos a nuestros socios del JDP por confiarnos este proyecto pionero que ayudará a toda la industria marítima a adoptar el amoníaco como combustible marino”.

Cabe mencionar que ONE Green Strategy ha fijado el ambicioso objetivo de alcanzar emisiones netas cero de gases de efecto invernadero, abarcando los alcances 2 y 3 para 2050. Para lograr el objetivo, la transición de combustibles convencionales a combustibles alternativos se define como el pilar clave de las iniciativas verdes de ONE. La ONE seguirá estudiando los combustibles alternativos en su empeño por llegar a cero emisiones netas en 2050.

Por MundoMaritimo