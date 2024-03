Ocean Network Express (ONE) anunció que a partir del 18 de marzo los clientes ONE de El Salvador, Honduras y Nicaragua podrán contactar con ONE a través de ONE Chat, además de ONE Webform y el correo electrónico.

El ONE Chat está disponible en el sitio web de ONE, y se accede a él rápida y fácilmente clicando en la burbuja de chat situada en la parte inferior derecha de la página.

Entre las ventajas de ONE Chat se incluyen:

Asignación de un número de caso a cada consulta para un mejor seguimiento

Disponibilidad permanente durante el horario laboral de ONE

Respuestas rápidas a las consultas

Chats en directo gestionados por Agentes de Atención al Cliente

ONE WEBFORM

Además de ONE Chat, los usuarios de ONE pueden dirigir sus consultas a través de ONE Webform, el formulario de contacto está disponible en el sitio web, en la sección "Contactar con ONE".

Desde la línea naviera aseguran que ONE Webform garantiza que el requerimiento del usuario será dirigido de forma asertiva al equipo de atención que proporcionará la asistencia más eficaz.

Cabe mencionar que los dominios de correo electrónico de contacto cambiarán a partir del 18 de marzo.

Por MundoMarítimo