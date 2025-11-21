El intercambio de contenedores entre Sudamérica y China vive una expansión sin precedentes, reconfigurando patrones históricos de comercio. En menos de dos décadas, las exportaciones sudamericanas hacia China pasaron de 200.000 TEUs en 2005 a más de 1 millón de TEUs en 2024, mientras que las importaciones desde el gigante asiático crecieron de menos de 500.000 TEUs a más de 3 millones de TEUs en el mismo periodo. Con un volumen total cercano a 4,5 millones de TEUs, la relevancia de la ruta se intensifica y abre nuevas oportunidades para la industria logística y portuaria regional.
De acuerdo con Ocean Network Express (ONE), comprender los impulsores que están modificando la dinámica bilateral es clave para que los actores del comercio exterior puedan anticiparse a los cambios, optimizar sus cadenas y capturar nuevas oportunidades en un mercado cada vez más competitivo.
Inversión china: de los recursos naturales a la manufactura de alto valor
La Inversión Extranjera Directa (IED) de China en Sudamérica continúa ampliándose y diversificándose. Si bien sectores tradicionales como energía, metales y minería mantienen un rol predominante, los flujos de capital se han desplazado hacia industrias de mayor valor agregado como automotriz, electrónica y energías renovables.
Esta transición responde a la complementariedad entre ambos mercados: Sudamérica ofrece recursos estratégicos y capacidades industriales crecientes, mientras que China aporta expertise tecnológico y capital para manufacturas avanzadas.
Desde el punto de vista logístico, este cambio eleva la necesidad de soluciones integrales que superen el transporte puerto–puerto tradicional, impulsando la demanda por servicios intermodales que conecten centros productivos interiores con terminales marítimas para la movilización eficiente de componentes y productos terminados.
Brasil: equilibrio entre superávit comercial y desafíos estructurales
Como la mayor economía del continente y principal receptor de capital chino —con un 34% de la IED china entre 2020 y 2023—, Brasil constituye el caso más representativo de la ruta Sudamérica–China.
El país mantiene un sólido superávit comercial con China gracias a sus exportaciones de commodities agrícolas y minerales. No obstante, esta balanza positiva oculta una asimetría relevante en el valor agregado de los bienes intercambiados.
Para enfrentar este desafío, Brasil ha implementado nuevas políticas industriales que buscan impulsar la manufactura local y fortalecer la autosuficiencia tecnológica. En logística, la brecha entre importaciones y exportaciones genera un flujo considerable de contenedores vacíos, lo que obliga a optimizar la gestión de redes y la reposición de equipos para garantizar continuidad y eficiencia operativa.
Por otro lado, el mercado automotriz brasileño atraviesa una profunda transformación con la irrupción de fabricantes chinos, especialmente del segmento de vehículos eléctricos (EV), que han ganado una creciente participación gracias a precios competitivos e innovación tecnológica.
Este avance ha venido acompañado de inversiones en plantas de producción local, redefiniendo el mapa competitivo e impulsando una adopción más rápida de soluciones de movilidad sostenible en Sudamérica.
Desde la perspectiva logística, el incremento en el transporte de vehículos terminados —en particular EVs con baterías que requieren protocolos especiales— aumenta la demanda por operadores con experiencia en Special Cargo, capaces de garantizar seguridad, integridad y cumplimiento de estándares internacionales.
ONE refuerza su presencia en una ruta en expansión
La ruta Sudamérica–China muestra un crecimiento sostenido y un futuro marcado por mayores exigencias logísticas. Frente a este escenario, ONE está ampliando su portafolio de soluciones para acompañar el avance del comercio bilateral.
Entre las iniciativas más recientes destaca el lanzamiento del servicio ‘East Coast South America Express 3’ (‘SX3’), diseñado para ofrecer mayor conectividad y eficiencia a clientes que buscan aprovechar el dinamismo de este mercado.
Por MundoMaritimo
