En el marco de la última edición del Global Cherry Summit, Mario Mizushima, gerente regional Reefer de Ocean Network Express (ONE), entregó una radiografía clara del negocio de carga refrigerada y congelada en la región, subrayando las profundas diferencias entre la Costa Oeste y la Costa Este de Sudamérica, tanto en su composición como en sus dinámicas comerciales.

“Veo ambas costas… y son súper distintas”, afirmó a MundoMaritimo, marcando un verdadero contraste estructural entre ambos mercados.

La marcada estacionalidad de la Costa Oeste

En la Costa Oeste —donde destacan países como Chile, Perú y México— el negocio reefer está fuertemente vinculado a la fruta fresca y presenta una marcada estacionalidad. “La Costa Oeste es mucho más variada. Tenemos estacionalidades muy marcadas en distintos países”, explicó el ejecutivo, destacando productos como paltas, uvas, cítricos e incluso calabacín (zucchini) mexicano que son exportados con destino a Asia. En esta zona, los negocios de ONE se distribuyen de manera relativamente equilibrada: “Estamos casi en un 50-50 en movilización de carga congelada y carga fresca”, apuntó.

Dentro de la Costa Oeste, el ejecutivo destacó el dinamismo de Perú y Ecuador. En el primer caso, ONE ha fortalecido su presencia en campañas clave como uva, palta y arándanos, incluso ampliando recaladas para capturar mayor demanda. “Nos ha ido súper bien, hemos cumplido con nuestros objetivos”, expuso. En Ecuador, en tanto, la demanda es más estable durante todo el año, especialmente por productos como el camarón y el banano, lo que obliga a mantener disponibilidad constante de equipos reefer, explicó.

Este último punto, de hecho, es uno de los principales desafíos operativos en esta costa. A respecto, Mizushima subrayó la necesidad de asegurar stock suficiente tras la intensa temporada de cerezas en Chile: “Durante esta temporada se consume gran parte de la disponibilidad de nuestro equipo reefer… por lo que siempre trabajamos en asegurar la continuidad del stock”, señaló.

Carga congelada domina la Costa Este

En contraste, la Costa Este—principalmente Brasil, Argentina y Uruguay— muestra una fuerte concentración en carga congelada, particularmente proteínas. “En la Costa Este, casi el 90% de nuestros envíos corresponden a carga congelada”, detalló, con embarques de carne bovina y pollo como principales protagonistas, dirigidos mayoritariamente a China, aunque también a Europa y África.

Esta diferencia estructural también se refleja en la lógica comercial. Mientras en la Costa Oeste el negocio responde a ciclos productivos agrícolas, en la Costa Este predomina una mayor estabilidad basada en contratos de largo plazo. “En esta región, nuestros clientes ‘long term’ son un foco estratégico clave… ellos conforman entre el 70% al 80% de nuestro volumen”, explicó Mizushima.

A nivel global, el ejecutivo observa un escenario positivo para el crecimiento del segmento reefer en la región. “Definitivamente vemos que las agroexportaciones siguen creciendo… especialmente en Perú, y en Chile también”, señaló, estimando expansiones del orden de 2% a 3%. En paralelo, la demanda por proteínas también se mantiene dinámica, impulsada por mercados como China.

Red de servicios diversificada

En términos estratégicos, ONE busca capitalizar su presencia en ambas costas mediante una red de servicios diversificada y en expansión. Actualmente, sus principales rutas conectan la Costa Oeste con Asia y Estados Unidos, y la Costa Este con Asia y Europa, aunque existen planes para ampliar servicios directos entre Sudamérica y nuevos destinos.

A esto se suma una apuesta por activos y servicio al cliente. “Tenemos una flota de equipos reefer bastante joven… y una relación muy cercana con nuestros clientes”, afirmó Mizushima, destacando estos factores como claves para el desarrollo del negocio en la región.

En un contexto global marcado por tensiones geopolíticas, el ejecutivo reconoce la complejidad del escenario, pero mantiene una visión de crecimiento. “Seguimos enfocados donde somos más fuertes, comprometidos con ser ‘Your Number ONE Shipping Partner’ para nuestros clientes”, concluyó, reafirmando el compromiso de ONE con el desarrollo del transporte refrigerado en la región.

Por MundoMaritimo