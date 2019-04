Este 1 de abril, Ocean Network Express (ONE) celebra su primer aniversario desde el inicio de sus operaciones en la industria de transporte marítimo, como un conglomerado entre las navieras “K” Line, MOL y NYK. Desde ONE señalaron que como miembro de THE Alliance y en sus 12 meses de operación están “verdaderamente orgullosos de haber surgido como una importante naviera global en múltiples rutas”.

Desde la naviera aseguraron que, pese al desafiante ambiente de negocios en constante cambio para el transporte marítimo, ONE ha logrado asegurar la competitividad y obtener relevantes logros en su primer año desde su establecimiento, entre ellos consignaron:

-La mejora de la capacidad de la flota para el transporte de contenedores reefer, con lo cual ahora ONE se encuentra clasificada entre los 5 más grandes del mundo (con una capacidad de más de 250.000 TEUs reefer).

-La introducción de 31 grandes portacontenedores (incluyendo buques de 20.000 TEUs).

- El exitoso lanzamiento de la terminal Pasir Panjang en Singapur, empresa conjunta entre ONE y PSA, y que puede atender cuatro mega portacontenedores en forma simultánea y que posee una capacidad de 4 millones de TEUs anuales.

-El registro de la mayor cantidad de movimientos en la Terminal de Pasir Panjang durante la atención del buque "NYK Swan", portacontenedores operado por ONE.

Desde la naviera agregaron que, aprovechando el éxito anterior y fortaleciendo sus capacidades básicas en todos los aspectos, ONE está ahora mejor equipada para atender las necesidades diversificadas de sus clientes y las demandas de la industria, a medida que avanza a su segundo año de operaciones.

Igualmente, ONE agradeció el apoyo incansable de sus clientes, socios y colegas durante 2018. Jeremy Nixon, CEO de ONE, manifestó que "al celebrar juntos nuestro primer aniversario operativo de ONE, expreso mi sincero agradecimiento a nuestros clientes, socios comerciales, accionistas y empleados en todo el mundo por su dedicación, el trabajo en equipo y la determinación de hacer que esta entidad de creación más grande de la industria y un éxito en todos los aspectos. Gracias por estar con ONE, y planifiquemos juntos el éxito por muchos años más. ¡Como ONE, Podemos!”.

Por MundoMarítimo