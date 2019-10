Hoy se cumple el primer aniversario de Ocean Network Express (ONE), desde el inicio de sus operaciones como conglomerado de los negocios de contenedores de "K" Line, MOL y NYK.

Como miembros de THE Alliance y ya con un año operando, desde ONE señalaron enorgullecerse de haber surgido como un importante operador de las rutas globales del transporte marítimo. Agregaron que a pesar de los retos y del siempre cambiante clima de los negocios de esta industria, ONE ha conseguido garantizar su competitividad y la relevancia, destacando algunos de sus logros:

- La ampliación de su capacidad de transporte de contenedores reefer que le permite a ONE situarse entre las cinco mayores líneas navieras de transporte refrigerado del mundo (con más de 250.000 TEUs).

- La introducción de 31 mega portacontenedores (incluyendo buques de 20.000 TEUs).

- La exitosa puesta en marcha del Pasir Panjang Terminal in Singapur, joint-venture entre ONE y PSA, con capacidad para movilizar 4 millones de TEUs y de atender la recalada de cuatro megabuques en forma simultánea.

- Además, en el señalado terminal durante la operación del buque "NYK Swan" de ONE, se alcanzó una tasa de productividad de más de 300 movimientos.

Aprovechando el éxito descrito y reforzando sus capacidades básicas en todos los aspectos del negocio, desde ONE indicaron estar mejor equipados para atender las necesidades diversificadas de sus clientes y las demandas de la industria, a medida que entra en su segundo año de operaciones.

En ONE destacan estar bien preparados para su próximo hito en un viaje de nuevas perspectivas y estándares. Sin embargo, desde la naviera reconocieron el inclaudicable apoyo de sus clientes, y socios durante el año pasado, el que por supuesto ONE agradeció en este primer aniversario.

"Al celebrar nuestro primer aniversario de operaciones como ONE, expreso mi más sentido agradecimiento a nuestros clientes, socios comerciales, accionistas y empleados de todo el mundo por su dedicación, trabajo en equipo y determinación de hacer de esta entidad la start-up más grande de la industria, un éxito en todos los aspectos. Gracias por estar con ONE, y planifiquemos el éxito durante muchos años más. Como ONE, ¡podemos!", manifestó Jeremy Nixon, CEO de Ocean Network Express

Por MundoMarítimo