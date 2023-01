Ocean Network Express (ONE) anunció que para el tercer trimestre se su año fiscal 2022 obtuvo utilidades por US$ 2.768 millones, cifra que señala representa un deterioro significativo del 47% respecto al mismo período del año anterior (-US$ 2.120 millones) y un 50% menos que el trimestre anterior (-US$ 2.752 millones), situación que atribuyó como resultado de una rápida reducción en el flete de corto plazo mercado.

Por otra parte, la previsión para todo el año fiscal 2022 es de US$14.728 millones (utilidad después de impuestos) aunque la rentabilidad se espera que se deteriore en el cuarto trimestre debido al debilitamiento de la oferta y la demanda.

Para el cuarto trimestre se espera que aumente el número de blank sailings debido a la temporada baja más larga alrededor del feriado del Año Nuevo chino y el tiempo que tarda el volumen de carga en recuperarse después de los días festivos (21 al 29 de enero). Junto con la suposición de que el mercado de carga requerirá algún tiempo para recuperarse, ONE pronostica una ganancia de US$940 millones (después de impuestos) para su cuarto trimestre fiscal.

De acuerdo con los datos entregados por la línea naviera, la demanda de carga en el tercer trimestre se su año fiscal 2022 disminuyó especialmente en los intercambios Este-Oeste principalmente debido al aumento de inventarios en Norteamérica que se hizo más evidente en julio-agosto, y una disminución en el consumo en Europa debido al aumento progresivo de la inflación.

ONE detalló que la ralentización de la demanda iniciada en agosto se reforzó aún más, sobre todo en la ruta Asia - Norteamérica y Europa.

En particular, los movimientos de carga de Asia a Norteamérica cayeron un 19% interanual en octubre y noviembre debido a las menores importaciones de EE.UU. ya que las existencias en el retail permanecieron en niveles altos. En tanto, los movimientos de carga de Asia a Europa cayeron un 26% interanual en octubre y noviembre debido a una disminución en el consumo causado por los altos precios de la energía y el aumento de la inflación.

Además, la línea naviera citó algunas interrupciones logísticas en tierra, como: el impacto del bloqueo en la actividad económica en China, congestión en los patios de contenedores europeos, huelgas de camioneros en Corea del Sur y congestión ferroviaria, particularmente en Canadá. Sin embargo, destacó que las operaciones portuarias casi han vuelto a la normalidad a nivel mundial. y la oferta de capacidad de los buques ha aumentado a medida que ha disminuido la congestión portuaria mundial. Por último, mencionó como dato la continuidad de las negociaciones laborales de la costa oeste de-Norteamérica.

Por MundoMarítimo