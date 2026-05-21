La Universidad Marítima Mundial (UMM) y la Organización Marítima Internacional (OMI) han publicado un nuevo manual sobre la incorporación de la perspectiva de género en el sector marítimo, en el que se insta a tomar medidas para hacer frente a la persistente desigualdad de género en el sector marítimo mundial.

El manual, escrito por la Momoko Kitada de la UMM, se presentó el 18 de mayo, con motivo del Día Internacional de la Mujer en el Sector Marítimo. Kitada también ha sido galardonada con el Premio a la Igualdad de Género de la OMI de 2026.

Esta publicación es la primera de su tipo y tiene como objetivo reducir la brecha de género en el sector marítimo, donde las mujeres representan apenas el 1% de la mano de obra marítima mundial y ocupan solo el 19% de los cargos ministeriales relacionados con los asuntos marítimos.

Una herramienta práctica

El manual ofrece orientación práctica a las administraciones marítimas, las líneas navieras, los puertos, los astilleros y las instituciones de formación marítima sobre cómo integrar las cuestiones de género en las políticas, la contratación, la formación, la seguridad en el lugar de trabajo y el desarrollo del liderazgo.

Incluye herramientas diseñadas específicamente para organizaciones marítimas destinadas al análisis de género, la elaboración de planes de acción para la igualdad de género, así como al seguimiento y la evaluación.

Al presentar el manual, Kitada destacó que la perspectiva de género es una estrategia, un proceso y una metodología eficaces que benefician a todos: "La integración de la perspectiva de género requiere liderazgo para su implantación. Independientemente de nuestro cargo o nivel jerárquico en una organización, todas las personas podemos contribuir a la integración de la perspectiva de género, ya sea a gran o a pequeña escala".

Más allá de la retórica

En el prólogo, el secretario general de la OMI, Arsenio Domínguez, afirmó que el sector debe ir "más allá de la retórica y avanzar hacia medidas concretas", y añadió que una plantilla marítima más diversa es más competente, más segura y más sostenible.

Igualmente, afirmó: "La perspectiva de género es la herramienta estratégica que debemos emplear para salvar esta brecha". No se trata de un objetivo secundario ni de una ‘cuestión de mujeres’; Se trata de una metodología reconocida a nivel mundial que se utiliza para garantizar que todas las políticas, todas las normativas y todas las prácticas operativas se analicen desde una perspectiva de género".

En tanto, el presidente de la UMM, Máximo Q. Mejía, Jr., señaló en el prefacio que el manual se ha concebido como "una hoja de ruta hacia un cambio definitivo", con el fin de ayudar a las organizaciones a poner en práctica medidas concretas para crear entornos de trabajo más equitativos.

Señaló que la propia UMM había alcanzado la paridad de género en la convocatoria de admisión al máster de Malmö para 2025, tras décadas de esfuerzos específicos por aumentar las oportunidades para las mujeres en la formación marítima.

Por MundoMaritimo