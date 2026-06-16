La decisión de la Organización Marítima Internacional (OMI) de definir la huella de carbono del etanol de maíz brasileño marca un hito para la industria de los biocombustibles y podría convertir al transporte marítimo en uno de los principales mercados futuros para este producto, según señalaron ejecutivos del sector, informó Reuters.
En mayo, la OMI estableció en 20,8 gramos de dióxido de carbono equivalente (CO2e) por megajulio el valor predeterminado de la huella de carbono del etanol producido a partir de maíz de segunda cosecha en Brasil. La cifra contrasta con la intensidad promedio actual de gases de efecto invernadero (GEI) de los combustibles utilizados en el transporte marítimo, que alcanza los 93,3 gramos de CO2e por megajulio.
Para la industria brasileña, la determinación representa un avance clave en momentos en que la OMI continúa desarrollando el marco regulatorio destinado a impulsar la adopción de combustibles de menor impacto ambiental en el sector naviero.
Impulso a la descarbonización
Gustavo Mariano, vicepresidente de Trading de Inpasa, calificó la medida como un “hito histórico y simbólico”, destacando que consolida la posición del etanol de maíz producido en Brasil y Sudamérica como una alternativa viable para los esfuerzos de descarbonización de la industria marítima.
Durante décadas, la producción de etanol en Brasil estuvo dominada por la caña de azúcar. Sin embargo, el crecimiento del etanol de maíz ha sido significativo. Según datos de la asociación sectorial UNEM, la producción alcanzó cerca de 10.000 millones de litros durante la temporada 2025/26, frente a los 2.650 millones de litros registrados al inicio de la década.
Los productores consideran que, una vez que los biocombustibles obtengan las aprobaciones necesarias para su utilización en el transporte marítimo, podrían beneficiarse de primas asociadas a combustibles con menores emisiones de carbono.
Rafael Abud, director ejecutivo de FS Fueling Sustainability, afirmó que la compañía ha realizado importantes inversiones para reducir la huella ambiental de su producto, incluyendo mejoras en eficiencia industrial, optimización del uso de biomasa y el desarrollo de un proyecto de bioenergía con captura y almacenamiento de carbono, que eventualmente permitiría producir etanol con emisiones netas negativas.
Mercado de gran escala
Los ejecutivos coinciden en que la magnitud del mercado marítimo global permitirá que el etanol de maíz complemente, en lugar de competir, con otros biocombustibles como el etanol de caña de azúcar y el biodiésel.
“La dimensión del mercado mundial de combustibles marinos es enorme. Si se convirtiera completamente a un equivalente en etanol, estaríamos hablando de cerca de 400.000 millones de litros”, explicó Mariano. “Son volúmenes tan grandes que se necesitarán todos los biocombustibles sostenibles disponibles”.
La decisión de la OMI refuerza así las expectativas de que el etanol de maíz brasileño pueda desempeñar un papel cada vez más relevante en la transición energética del transporte marítimo, uno de los sectores que enfrenta mayores desafíos para reducir sus emisiones de GEI.
Por MundoMaritimo
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